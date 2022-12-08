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Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız

Teknoloji Haberleri

Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız

Dünyanın en ünlü arama motoru Google sunduğu hizmetle hayatımızı kolaylaştırıyor. Merak ettiğimiz her şeyi arattığımız Google rakipleri arasında en çok kullanılan arama motoru. Google, alt servisi olan Google Trends / Google Trendler aracılığıyla her yıl "Yılın Arama Trendleri" isminde bir kategorik listesini yayınlıyor. Listenin genel aramalarda zirveye oturan kelimesi ise kelime oyunu "Wordle" oldu. İşte 2022'de dünyada en çok aranan kelimeler.

wGenel kategori / 2022 yılının çok aratılan kelimeleri

  • 1.Wordle
  • 2. India vs England
  • 3. Ukraine
  • 4. Queen Elizabeth
  • 5. Ind vs SA
  • 6. World Cup
  • 7. India vs West Indies
  • 8. iPhone 14
  • 9. Jeffrey Dahmer
  • 10. Indian Premier League

Haber kategorisi / 2022 yılının en çok aratılan haberleri

  • 1. Ukraine
  • 2. Queen Elizabeth passing
  • 3. Election Results
  • 4. Powerball numbers
  • 5. Monkeypox

Ünlüler kategorisi / 2022 yılının en çok aratılan insanları

  • 1. Johnny Depp
  • 2. Will Smith
  • 3. Amber Heard
  • 4. Vladimir Putin
  • 5. Chris Rock

Film kategorisi / 2022 yılının en çok aratılan filmleri

  • 1. Thor: Love and Thunder
  • 2. Black Adam
  • 3. Top Gun: Maverick
  • 4. The Batman
  • 5. Encanto

Şarkı kategorisi – 2022 yılının en çok aratılan şarkıları

  • 1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
  • 2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
  • 3. Glimpse of Us – Joji
  • 4. Denny Caknan and Happy Asmara
  • 5.??????? – Official Hige Dandism

TV şovları kategorisi / 2022 yılının en çok aratılan TV şovları

  • 1. Europhia
  • 2. House of the Dragon
  • 3. Moon Knight
  • 4. The Watcher
  • 5. Inverting Anna
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Teknoloji

Google Teknoloji Haberler

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