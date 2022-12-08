Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız

Dünyanın en ünlü arama motoru Google sunduğu hizmetle hayatımızı kolaylaştırıyor. Merak ettiğimiz her şeyi arattığımız Google rakipleri arasında en çok kullanılan arama motoru. Google, alt servisi olan Google Trends / Google Trendler aracılığıyla her yıl "Yılın Arama Trendleri" isminde bir kategorik listesini yayınlıyor. Listenin genel aramalarda zirveye oturan kelimesi ise kelime oyunu "Wordle" oldu. İşte 2022'de dünyada en çok aranan kelimeler.