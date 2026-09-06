ATÜ Öğrencileri TEKNOFEST Finalinde Derece Peşinde

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, tasarladıkları roketlerle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) Roket Yarışması'nın finalinde dereceye girme mücadelesi verecek.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin kurduğu Akay FoF ve Akay FoF Plus takımları, "Nefes" ve "Beren" adlı iki roket tasarladı.

Yaklaşık 1 yıl boyunca mekaniğinden yazılımına her ayrıntısını titizlikle tasarlayan 28 kişilik ekip, yüksek irtifada "Nefes", orta irtifa kategorisinde ise "Beren" ile 7-13 Eylül'de Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda düzenlenecek Roket Yarışması'nın finalinde dereceye girmeyi hedefliyor.

Akay FoF Plus takımının kaptanı Kerem Güzel, AA muhabirine yarışmaya yüksek motivasyonla hazırlandıklarını söyledi.

Her iki takımın da yarışmada derece alacağına inandığını belirten Güzel, şunları dile getirdi:

"Orta irtifa roketimizle yaklaşık 4 bin 200 metreye çıkmayı hedefliyoruz. Ortamın nem, basınç gibi çevre şartlarını kontrol eden aviyonik bir sistemimiz var. Bizden beklenen roketin tepe noktasına kadar uçması ve irtifamız düştüğü anda gövdelerimiz içerisinde ayrılma sistemi gerçekleştirerek paraşütle güvenli bir şekilde ayrılması. Yere 550 metre kala ise ana paraşütümüzle diğer gövdemiz ayrılıyor. İçinden ana paraşütün çıkmasını sağlayarak yere güvenli bir iniş sağlıyoruz. Yüksek irtifa roketimizle de yaklaşık 6 bin 78 metre irtifayı hedefliyoruz, görevimiz ve genel olarak sistemimiz aynı."

"Başarıya odaklandık"

Güzel, daha önce TEKNOFEST'e iki kez katıldıklarını ancak bir ödül elde edemediklerini kaydetti.

Bu kez başarıya odaklandıklarını ifade eden Güzel, "Her şeyimizle hazırız, kendimize inanıyoruz, iki takımımızla roketimizi uçurup dereceyle dönmeyi hedefliyoruz, bu yıl ödülsüz gelmeyi kabul etmiyoruz." dedi.

Akay FoF takımının kaptanı Metehan Dağ ise önceki yarışmalarda kazandıkları tecrübenin takımı geliştirdiğini ifade etti.

Finale kalmalarının motivasyonlarını yükselttiğini söyleyen Dağ, "İki roketle gidiyoruz. Geçen seneden ders çıkardık. İnşallah tüm etiketleri alıp bu yıl dereceye girmek istiyoruz." diye konuştu.

Belinay Sultan Ardıç da TEKNOFEST'te finale kalmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, finalde derece elde ederek okullarını, ailelerini ve sponsorlarını gururlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA