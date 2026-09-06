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Cami İnşaatında Bekçi Ölü Bulundu

Cami İnşaatında Bekçi Ölü Bulundu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki şahıs, inşaatın merdiven bölümünde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki şahıs, inşaatın merdiven bölümünde ölü bulundu.

Olay, Altaylılar Mahallesi 02109 Sokak üzerinde bulunan cami inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi olarak çalışan Fikret Durna'ya, ailesi ulaşamayınca oğlu D.D. inşaata gitti. Oğlu, babasını inşaatın merdiven kısmında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikret Durna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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