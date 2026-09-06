Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona ererken siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

DERBİNİN ARDINDAN TANSİYON YÜKSELDİ

Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetinin ardından stat çevresinde taraftarlarla röportajlar gerçekleştirildi. Ancak yayınlardan biri sırasında maçın sonucuna öfkeli bir Fenerbahçe taraftarının müdahalesiyle tansiyon yükseldi.

Öfkeli taraftar ilk olarak çekim yapan kameramana yöneldi. Taraftarın kameramana fiziksel müdahalede bulunmasıyla yayın ekibi zor anlar yaşadı.

SUNUCU BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olayın bir anda fiziksel müdahaleye dönüşmesi kadın sunucuda paniğe neden oldu. Sunucu yaşananları anlamaya çalışırken çevredekiler de araya girerek saldırgan taraftarı uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak gerginlik burada sona ermedi.

"NEDEN GÜLÜYORSUN?"

Öfkeli taraftar bu kez röportaj veren başka bir Fenerbahçe taraftarına yöneldi. Röportaj sırasında karşısındaki kişinin gülmesine sinirlenen taraftar, "Neden gülüyorsun?" diyerek hesap sordu.

Ardından röportaj veren kişinin üzerine yürüyen taraftar ile çevredekiler arasında yeniden arbede yaşandı. Yayın ekibi ise art arda yaşanan müdahaleler nedeniyle röportajı sürdürmekte zorlandı.

FENERBAHÇE 6 PUANDA KALDI

Derbi mağlubiyetiyle Fenerbahçe, Süper Lig'de 6 puanda kaldı. Beşiktaş ise puanını 9'a yükseltti.

Kaynak: Haberler.com