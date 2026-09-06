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2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı
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Hatay'da ailesinin haber alamadığı 28 yaşındaki A.A., tarihi Titus Tüneli'nde düşüp mahsur kalmış halde bulundu. Kurtarılan genç, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A. A isimli genç, tarihi Titus Tünelinde mahsur kalmış halde bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

2 GÜN BOYUNCA MAHSUR KALDI

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tünelinin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu esnada A. A., dengesini kaybederek düştü. Telefonunu otomobilinde unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. 

JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI

Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerinin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan şahıs, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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