Haberler

Geliştirilen Tohum Kaplama Malzemesi ile Sürdürülebilir Tarım Hedefleniyor

Geliştirilen Tohum Kaplama Malzemesi ile Sürdürülebilir Tarım Hedefleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde geliştirilen biyopolimer temelli tohum kaplama malzemesi, zararlı kimyasallar yerine doğal içerikler kullanarak çevresel etkiyi azaltmayı amaçlıyor. TÜBİTAK destekli proje, tohumların çimlenme sürecini iyileştirmeyi hedefliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayten Kübra Yagız, çevreye zarar vermeyen, biyopolimer temelli kontrollü salım sistemiyle tohum kaplama malzemesi geliştirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumundan ulusal patent tescili alan TÜBİTAK destekli proje, zararlı kimyasallar yerine uçucu yağlar ve gümüş nanopartiküller içeriyor.

Biyopolimer (canlı organizmalar tarafından üretilen biyomateryal) temelli kontrollü salım sistemiyle geliştirilen tohum kaplama malzemesinde, doğal malzemeler kullanılarak sürdürülebilir tarıma katkı sağlanması, tohumun çimlenme süreci iyileştirilerek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öğretim Üyesi Dr. Ayten Kübra Yagız, AA muhabirine, tohumun tarımsal üretimin temel girdilerinden olduğunu ve sağlıklı tohumlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tohumların ekildiğinde topraktaki mikrobiyotaya (vücutta yaşayan ve insan hücresi olmayan mikroorganizmalar) maruz kaldığını belirten Yagız, mikrobiyotada zararlı mikroorganizmalar bulunduğunu dile getirdi.

"Kaplama esnasında kullanılan zirai ilaçlar çevre kirliliğine sebep oluyor"

Çevresel faktörlerin ve kuraklığın tohumun çimlenmesinde etkili olduğunu belirten Yagız, şöyle konuştu:

"Düşük ya da yüksek sıcaklık gibi çevresel faktörler de tohumun çimlenmesinde büyük etkiye sahip. Eğer bunlar tohum isteğinin dışındaysa bu durumda da düşük çimlenme oranları görüyoruz. Bunu engellemek amacıyla çeşitli teknikler geliştirilmiş, bunlardan bir tanesi de tohum kaplama tekniği. Tohum kaplama şu an oldukça sık ve sertifikalı tohumların neredeyse tamamında kullanılan bir teknik. Bizim çalışmamızın amacı tohum kaplama esnasında kullanılan zirai ilaçlar yerine uçucu yağlar gibi daha doğal malzemeleri kullanmak. Kaplama esnasında kullanılan zirai ilaçlar sadece tohumu korumuyor, aynı zamanda toprağa suya da karışıyor ve bu da çevre kirliliğine sebep oluyor."

Tohum kaplamada organik malzemeler kullanıldı

Son zamanlarda sürdürülebilir tarımın gündemde olduğuna dikkati çeken Yagız, bu kapsamda zirai ilaçlar yerine daha organik içeriklerin kullanıldığını ifade etti.

Geliştirilen tohum kaplama malzemesinde uçucu yağları ve gümüş nanopartikülü tercih ettiklerini dile getiren Yagız, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın bir diğer amacıysa bu kaplama malzemesinin sadece doğal içeriklere sahip olması değil, aynı zamanda kontrollü koşullarda salım gerçekleşip bu uçucu yağları ve gümüş nanopartikülü bizim kontrol edebildiğimiz koşullarda salınmasını sağlamak. Bunun için de biz düşük pH'de ve patojen varlığında salımın sağlanması için bir sistem geliştirmeye çalıştık. Kullandığımız uçucu yağların yüksek antifungal (mantar önleyici) aktivitesi mevcut. Bir patojen gelip o tohumu herhangi bir şekilde enfekte etmeye çalıştığında, bu patojenin salgıladığı enzimler aracılığıyla kaplama malzemesi bünyesinde bulunan uçucu yağları salıp tohumların korunmasında rol oynayabileceğini düşünüyoruz."

"Türkiye'de ilk olması bizim için çok kıymetli"

Yagız, projenin TÜBİTAK destekli olduğunu ve üniversitenin adıyla patent aldıklarını belirtti.

Üniversitenin her konuda kendilerine destek olduğunu vurgulayan Yagız, "Türkiye'de ilk olması bizim için çok kıymetli. Bu tür çalışmaların bu şekilde destek görmesi ve gösterdiğimiz çabanın, emeğin bu şekilde karşılığını bulmak motive edici oluyor. Bu kontrol salım sistemlerinin genel olarak tarıma sağlayacağı birincil katkı, daha az kimyasal kullanarak aynı etkiyi görebilmek. Tohum kaplamada bu sistem daha tam oturmuş değil. Biz de bununla ilgili öncü çalışma yapmak istedik. Bunun için de bu projeyi yazdık. Prototip ürünümüz hazır. Şu an projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Teknoloji
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title