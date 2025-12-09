Gaziantep OSB Teknokent'te üretilen teknolojik cihazlar tanıtıldı

Gaziantep OSB Teknokent'te bir firma tarafından üretilen afet yönetimi ve savunma alanlarında kullanılması planlanan aralarında dron ve radarların olduğu teknolojik cihazlar tanıtıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden (HKÜ) yapılan açıklamaya göre, OSB Teknokent tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, kent sanayisinin artık tekstil ağırlıklı üretimden daha yüksek katma değerli teknoloji ürünlerine yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Bu dönüşümün ancak üniversiteler ile teknoparkların güçlü iş birliğiyle mümkün olacağını ifade eden Uygur, Türkiye'nin son 10-15 yılda savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin de ortağı olduğu OSB Teknokent'in bu sürecin önemli aktörleri arasında olduğunu kaydetti.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitenin girişimcilik kültürünü desteklediğini aktararak, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra araştırma, geliştirme ve girişimcilik alanlarındaki adımlarını da desteklemeyi temel bir görev olarak kabul ediyoruz. Mezunumuz ve yüksek lisans öğrencimiz Hazar Altaş'ın üniversitemizin bilgi birikimi ve Gaziantep OSB Teknokent'in sağladığı ilham veren girişimcilik ortamı ile ortaya koyduğu yerli ve milli projeler bu yaklaşımımızın en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Küçükerdoğan, RİGELSAN'ın milli teknoloji vizyonuyla radar sistemleri, taktik arama kurtarma aracı ve FPV kamikaze dron gibi projelerin afet yönetimi ve güvenlik operasyonları açısından kritik önem taşıdığını ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, üniversite sanayi iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirtti.

"Türkiye'nin yerli ve milli kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Teknokent'te faaliyet gösteren RİGELSAN Ar-Ge Savunma Güvenlik Teknolojileri AŞ'nin kurucusu Hazar Altaş, tanıtılan cihazlar için 2 yıl önce çalışmaya başladıklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Amacımız, savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında Türkiye'nin yerli ve milli kapasitesini güçlendirmek ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmaktır. Radar teknolojileri konusunda Lasersan Savunma Sanayi ile yaptığımız iş birliği, ülkemize ileri seviye bir teknoloji kazandıracak. Bu süreçte hem üniversitemizin desteğini hem de OSB Teknokent'in sunduğu güçlü ekosistemi her aşamada hissettik. Bu projeler teknik ürünler olmaları dışında sahadaki insanların hayatını kolaylaştıracak, güvenlik güçlerimizin elini güçlendirecek ve afet bölgelerinde kritik çözümler sunacak sistemlerdir."

Cihazlar hakkında

Sinyal kesicilerden etkilenmeden çalışan kablolu dron sisteminin kesintisiz enerji alarak 7 saat hava kalırken şebekeye bağlandığında 72 saate kadar uçuş süresi sunuyor.

Aynı altyapı kullanılarak geliştirilen fiber optik kablolu FPV kamikaze dron ise 50 kilometre menzile ulaşarak haberleşme ve görev icra edebiliyor.

Enkaz altı ve duvar arkası radar sistemleri ise Lasersan tarafından geliştirilecek olup, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki operasyon süreçleri RİGELSAN tarafından yürütülecek.

Yine RİGELSAN'ın geliştirdiği FPV kamikaze dron ise AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracı ve Lasersan ile yürütülen radar projeleri, Türkiye'nin savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında yerli ve milli kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayacak.