Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri hız kesmeden devam ediyor. Ürettiği zırhlı araçlar ile ön plana çıkan FNSS, geçtiğimiz günlerde TEBER-35 için hazırladığı YouTube videosu ile gündeme düştü. Almanların kule namlusuna alkollü içecek koyarak yaptıkları testi FNSS milli içeceğimiz ayran ile yaptı. İşte FNSS tarafından TEBER-35 için yapılan ayranlı tank testi ve detayları…

FNSS TEBER-35 için ayranlı tank stabilizasyon testi!

Türkiye'nin ağır zırhlı ve zırhlı kara araçları üreticisi FNSS geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı. Alman mühendisliğine bir gönderme niteliği taşıyan videoda iki başrol oyuncusu vardı. Birincisi FNSS TEBER-35 ikincisi ise milli içeceğimiz ayrandı.

Ayran denince ilk etapta aklınıza sıcak bir yaz günü mühendislerin soğutma sistemlerini çalıştıran bir içecek aklınıza gelebilir. Ancak FNSS test mühendisleri bu kez ayranlı bir tank testi bizlere izlettiler. Bu test sayesinde PARS IV 8×8 üzerinde yer alan TEBER-35 kulesine stabilizasyon testi yapılmış oldu.

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Test başarıyla sonuçlandırıldı. PARS IV 8×8 üzerindeki TEBER-35 kulesi ile birlikte bir süre engebeli arazide yol aldı. Videonun sonlarına doğru duran araç içerisinden test personeli çıktı ve ayranın dökülmediğini teyit etti. Ardından da ayranı afiyetle içti. Peki bu test bize neyi gösteriyor?

Bildiğiniz gibi tank kuleleri merminin ateşlendiği namlunun bulunduğu komponentlerdir. Araçlar engebeli arazide giderken namlu stabilizasyonu bozulursa personel hedefleri rahatlıkla vuramaz. Bu test sayesinde FNSS TEBER-35 namlusunun her türlü arazi koşulunda belirtilen hedefe doğru sapma yapmadan kilitleneceği bizlere gösterilmiş oldu.

İşin Alman mühendislerine yapılan atıfına gelirsek geçtiğimiz yıllarda Leopard 2 ile yapılan bir test videosuna gönderme yapıldı. Alman mühendisler Leopard 2 tanklarının namlularına alkollü bir içecek koydu ve aynı testi gerçekleştirdi.

FNSS TEBER-35 UKK kule teknik özellikleri!

Genel bilgiler

Kule TipiUzaktan Komutalı KuleAna Teçhizat30 mm/40 mm Mk44 veya 35 mm/50 mm Bushmaster IIIAtışa Hazır Mühimmat Sayısı30 mm – 40035 mm – 115İkincil Teçhizat (Eşeksenli)7.62 mm MT veya 7.62 mm Bushmaster Elektrik Tahrikli MTYan Eksen360° sürekli, ElektrikliYükseliş Ekseni-10° ila +45°, ElektrikliAzami Hız>1 rad/saniye (Yan ve Yükseliş Ekseninde)StabilizasyonElektrik Tahrikli 2 Eksenli Stabilizasyon

Görüş ve atış kontrol sistemleri

Termal Kamera

Gündüz Kamerası

Lazer Mesafe Ölçücü

Bağımsız Görüş Birimi

Otomatik Hedef Takibi

Elektronik Görüntü Sabitleme

Hareketli Hedef Tanımlama

Elektronik Görüntü Yakınlaştırma

Manuel Atış Kontrol

Otomatik Balistik Hesaplama

Düşük Mühimmat Uyarı Sistemi

Atışa ve Harekete Yasak Alanlar için Atış Kontrol Algoritması

Çift Elli Tutamak

Boyutlar ve ağırlık

Kule AğırlığıHalka Dişli Çapı1,700 mmDönüş Yarıçapı3,970 mmGenişlik2.59 mYükseklik0.93 mUzunluk2.64 m

Beka