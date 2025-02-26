Festivalde arızalanan robot kalabalığa saldırdı

9 Şubat'ta çekilen video görüntülerinde, parlak bir ceket giydirilmiş insan şeklindeki robotun, Çin'in kuzeydoğusundaki Tianjin'de düzenlenen Bahar Festivali Galası'nda barikatın arkasındaki bir grup insana atıldığı görülüyor.

Robotun düzensiz hareketleri, birilerine zarar verebileceği endişesiyle festival güvenlik görevlilerinin onu kalabalıktan uzaklaştırmasına neden oldu.

Etkinlik organizatörleri, olayı "basit bir robot arızası" olarak nitelendirdi.

Ayrıca robotun önceki güvenlik testlerini geçtiğini ve bunun tekrar yaşanmaması için ek önlemler alınacağını belirttiler.

Birçok kişi, makinelerin insan hayatındaki artan etkisi konusunda derin endişelerini dile getirdi.

Aralık ayında, Austin yakınlarındaki Tesla'nın Giga Texas fabrikasında yaşanan kanlı bir arıza sırasında bir Tesla mühendisi robot tarafından saldırıya uğradı.

İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını tutmak ve taşımak için tasarlanmış makinenin iş arkadaşlarına saldırdığını dehşet içinde izledi.

Robot, yakındaki devre dışı bırakılmış iki Tesla robotu için yazılım programlayan adamı sıkıştırdıktan sonra metal pençelerini işçinin sırtına ve koluna geçirdi ve fabrika zemininde "kan izi" bıraktı.

Kurbanın sol elinde "açık yara" bırakarak sonuçlanan olay, DailyMail.com tarafından incelenen ve Travis ilçesine ve federal düzenleyicilere sunulan 2021 yaralanma raporunda ortaya çıkarıldı.

Kasım ayında ise Güney Kore'de bir adam, kendisini sebze kasasından ayırt edemeyen bir robot tarafından ezilerek öldürüldü.

40'lı yaşlarında bir robotik şirketi çalışanı olan kurban, sabahın erken saatlerinde Güney Gyeongsang'daki tarım ürünleri dağıtım merkezinde makinenin sensörünü kontrol ediyordu.

Biber kutularını palete kaldıran makine, adamı koluyla yakaladı ve konveyör bandına doğru iterek yüzünü ve göğsünü ezdi.

Polis kaynaklarına göre, robotun arızalanarak adamı bir kutu olarak tanımladığı anlaşılıyor.

Güney Kore Yonhap haber ajansına göre kurban hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra hayatını kaybetti.

Tesisi işleten Donggoseong İhracat Tarım Kompleksi'nden bir yetkili, olaydan sonra yaptığı açıklamada "hassas ve güvenli" bir sistemin kurulması çağrısında bulundu.

Kurbanın, başlangıçta 6 Kasım için planlanan testleri yapmak üzere görevlendirildiği bildirildi.

Testler, robotun sensöründe yaşanan sorunlar nedeniyle iki gün ertelenmişti.