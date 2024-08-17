ESOGÜ Öğrencileri TEKNOFEST'e Roketleriyle Katılacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ürettikleri roketlerle katılacak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, organizasyondan derecelerle dönmeyi hedefliyor.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Savunma Sanayii Araştırmaları ve Teknolojileri Kulübü (SARTEK) ile Günaltay Roket takımları, tasarlayıp ürettikleri roket ve elektrikli araçlarla gelecekte ülke sanayisine katkı sunmayı amaçlıyor.

Finale kalmayı başaran bu öğrenci grupları, festival kapsamında 9-16 Eylül'de Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek "yüksek irtifa" yarışmalarında tasarladıkları roketleriyle boy gösterecek. Roket tasarlayıp üreten bir başka ekip olan Mavera Teknoji Takımı ise finale kalamadı.

SARTEK ve Günaltay Roket takımları, TEKNOFEST öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

ESOGÜ Öğrenci Proje Takımları Koordinatörü Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, AA muhabirine, Eskişehir'in bir havacılık kenti olduğunu, bu nedenle öğrencilerinin havacılık teknolojilerine yoğunlaştığını söyledi.

Öğrencilerin, roket tasarlayıp ürettiğini belirten Ay, "Örneğin Günaltay Roket Takımı'nın ilginç noktalarından biri, roketin parçalarını sanayide ürettiriyorlar. Lazer kesimle ya da CNC ile hazırladıkları parçaları kendileri tasarlıyorlar, monte ediyorlar ve uygulamasını yapıyorlar. Bunlar da öğrencilerin gelecekte başarılı mühendisler olmalarının yolunu açacak." dedi.

Ay, SARTEK üyelerinin, roketlerinin gövdelerini tasarladığını dile getirdi.

Kompozitin, karmaşık bir teknoloji olduğunu vurgulayan Ay, "Bu alanda belli bilgi birikimine ihtiyaç duyulmasına rağmen ona sahip oldular. Daha lisans öğrencisiyken yüksek teknolojik işler yapmayı öğreniyorlar. Yapılan işler kolay değil." diye konuştu.

Ay, öğrencilere yalnızca tekniği değil iş disiplinini ve vefa duygusunu öğrettiklerini ifade etti.

Roketi düştüğü yerden bulup kurtaracaklar

SARTEK'in aviyonik kaptanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ayberk Aslan da daha önce pek çok kez TEKNOFEST'te yer aldıklarını belirtti.

Yarışmalarda maksimum irtifaya ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Aslan, şunları anlattı:

"4 kilogramlık faydalı yükümüzü bırakıp, GPS'lerle düştüğü yerleri tespit ederek oradan kurtarmaya çalışacağız. Şu an 5 kilometreden haberleşmeyi test ediyoruz. Bunu da aşarak roketimizle 12-15 kilometreye kadar haberleşmeye çalışacağız. Roketimizin maksimum irtifası 6 bin 800 metre civarında. Paraşüt ve rüzgarın etkisiyle atış alanından ortalama 15 kilometre uzağa düşecek."

Günaltay Roket Takımı'nın kaptanı Makina Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Metehan Üçay da ekibin, "mekanik" ve "aviyonik" bölümlerinden oluştuğunu aktardı.

Takımın kurulduğun 2021'den bu yana TEKNOFEST'e katıldıklarını söyleyen Üçay, "Önceden orta irtifa yarışlarına katıldık. Bu sene yüksek irtifa yarışlarında boy göstereceğiz. İlk 2 raporu başarıyla geçtik, son rapor için çalışmalara devam ediyoruz. Yüksek irtifada finale kalan son 13 takımdan biriyiz. Roketimizi yarışmalarda sergileyeceğiz." ifadesini kullandı.