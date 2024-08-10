Üye Girişi
Haberler

ESOGÜ Mavera Teknoloji Takımı TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor.

Üniversitede 6 yıl önce mühendislik öğrencilerinin düzenli olarak teknolojiyi her alanda takip edebileceği ve çeşitli yarışmalarda destek görebileceği bir marka haline getirmek için kurulan Mavera Teknoloji Takımı, Efficiency Challange yarışlarında 2021'de "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü"nü kazanmalarının ardından geçen sene "Elektromobil Sınıfı İvmelenme" kategorisinde üçüncü oldu.

"Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

ESOGÜ Öğrenci Proje Takımları Koordinatörü Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, AA muhabirine, öğrencilerinin proje yapmaya çok istekli olduğunu ve üniversitenin onlara büyük destek sağladığını söyledi.

Rektörlüğün laboratuvar ve imkanları sayesinde bu sene TEKNOFEST'te kesinleşmiş 9 finalistlerinin bulunduğunu belirten Ay, "Savaşan İHA'dan, roketlerden, elektrikli araçtan, insanlık yararına teknolojilere kadar finalist takımlarımız var. Böyle olunca daha öğrenciyken teknoloji üreten bir üniversite oluyoruz." dedi.

Ay, Mavera Teknoloji Takımı'nda süreç içinde öğrenciler değişse de yapının süreklilik gösterdiğini vurguladı.

Takımda, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden üyelerin bulunduğunu dile getiren Ay, "Bir şirket gibi çok ciddi çalışıyorlar. Çok başarılı işler yapıyorlar. Bu yarışmalara ilk katılımları değil. Eskişehir'imizin de desteklediği sponsor bulan, iyi işler yapan bir takım. Çünkü her sene başarılar elde ediyorlar." ifadesini kullandı.

"Aracımızda hafifletmeler yaptık, yerli ürünler geliştirdik"

Mavera'nın Elektrikli Araç Takımı Mekanik Kaptanı olan Makine Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Oğulcan Akkoç da TEKNOFEST öncesi çok heyecanlı olduklarını, her sene aracı geliştirerek daha iyi işler yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Efficiency Challange yarışlarında deneyim kazandıklarını kaydeden Akkoç, şöyle konuştu:

"İlk 2 senemizde aksaklıklar, tecrübesizlikler oldu. Tasarım aşamalarından geçtik. 3'üncü senemizde piste çıktık, 11'inci olarak tamamladık. 4'üncü senemizde 9'uncu olarak tamamladık. 5'inci senemizde ise 'Elektromobil Sınıfı İvmelenme' kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Bu yıl Efficiency Challange'ta 'Elektromobil Sınıfı İvmelenme' kategorisinde yarışlarda yer alacağız. Yaklaşık 50 takımın finalist olarak katıldığı bir kategori. Raporlama sürecini ise ilk 5'e girerek başarılı şekilde tamamladık. Bu sene derece hedefliyoruz. Aracımızda hafifletmeler yaptık, yerli ürünler geliştirdik. Bu sene iki farklı yerli ürün yaptık. Kendi yarış koltuğumuzu yaptık, kendi kilit sistemimizi tasarladık. Bunlar üzerine yine puan alarak yarışmada dereceye girebiliyoruz. Bu sene daha iyi derece yapacağımıza eminim. Araç hızında 46-50 kilometreyiz. Daha yüksek hızlara da çıkabiliyor ama tabii bizim verimliliğimizi etkilediği için bu sınırda tutuyoruz. Pisti yeterli sürede tamamlamamız için bu gerekli."

Kaynak: AA / Teknoloji

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknofest Kocaeli Türkiye Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title