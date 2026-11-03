Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum’da eğitimde dijital tasarım dönemi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum’da eğitimde dijital tasarım dönemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’da Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan CANVA Tasarım Laboratuvarı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımlarıyla düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı.

Erzurum'da Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan CANVA Tasarım Laboratuvarı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin katılımlarıyla düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı.

Kurdele kesimiyle başlayan program, öğrencilerin gerçekleştirdiği konser ile devam etti. Genel Müdür Mustafa Canlı ve İl Milli Eğitim Müdür Süleyman Ekici'nin konuşmalarının ardından öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları ve sunumlarını katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında laboratuvar incelenerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Programda söz alan Genel Müdür Mustafa Canlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde dijital teknolojilerin önemine, öğrencilerin üreticilik yanlarını geliştiren uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve teknolojinin öğrenme süreçlerine etkin biçimde entegre edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde dijital dönüşümü destekleyen CANVA Tasarım Laboratuvarı, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeyi, üretici yanlarının ortaya çıkarmayı ve fikirlerini yenilikçi tasarımlara dönüştürmelerini amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Canva arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen bu uygulama; öğrencilere sunum, afiş, infografik ve dijital içerik hazırlama, projeler geliştirme ve iş birliği içinde üretme imkanı sunuyor. EBA entegrasyonu sayesinde dijital tasarım araçlarının eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılması da hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Alanyaspor kalesine gol yağdırdı

7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, rakibinin kalesine gol yağdırdı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Görüntüler Türkiye'den! Kuyruğun sonu görünmedi
Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük

Talep reddedilince cipi yaktılar! Kundakçılar 18 yaşından küçük
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

2026 yılında bu fiyata döner satıyor! Gören bir daha bakıyor
Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar

Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar
Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van'dan acı haber geldi! Bir asker şehit oldu
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding'in patronu hayatını kaybetti