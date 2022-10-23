En yüksek ses kalitesine sahip müzik uygulamaları!

Müzik, birçok insan için hayatın en önemli parçalarından birisi durumunda. Günümüzde kayıtlı müzikler, web ve…

Müzik, birçok insan için hayatın en önemli parçalarından birisi durumunda. Günümüzde kayıtlı müzikler, web ve uygulamalardan dinleniyor. Gelişen teknolojiyle birlikte müzik hizmetlerindeki ses kalitesi, CD gibi fiziksel kayıtlara oldukça yakınlaşıyor.

En yüksek ses kalitesi 9216 kbps ile Tidal HiFi Plus'ın

Ses kalitesi söz konusu olduğunda bazı terimlerin ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekiyor. Bunlardan en çok kullanılanı olan Kbps (kilobit/saniye), sıkıştırılmış ses dosyaları için ölçü olarak kullanılır. Videolardaki çözünürlükle benzer bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani, sayı ne kadar yüksekse kalitede o denli fazla oluyor.

Müzik hizmeti deyince akla ilk olarak YouTube Music ve Spotify gelse de kalite olarak ilk sıralara oldukça uzaklar. Öyle ki bazı hizmetler CD kalitesi olarak kabul edilen 1440kbps değerinin de üzerine hizmet sağlıyor. İşte kalite sırasına göre oluşturulan listemiz;

Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı

1. Tidal HiFi Plus – 9216 kbps

Listemizin ilk sırasında 2014 yılında sahneye çıkan Tidal bulunuyor. Üç katmanı bulunan hizmetin "Tidal Masters" kayıpsız sesi ekleyen "Tidal HiFi Plus" planı, 9216 kbps değerine kadar çıkıyor. Ayrıca plan AAC, ALAC, FLAC, MQA olarak isimlendirilen kayıpsız dosya türlerini de destekliyor.

2. Amazon Music Unlimited – 3730 kbps

Birçok alanda hizmeti bulunan ve dünyanın en büyük şirketleri arasında gösterilen Amazon, müzik dünyasında da en iyilerden birisi olmak istiyor. Şirket yüksek bir ses kalitesi sunan Amazon Music Unlimited ile listenin ikinci sırasına yerleşiyor. Hizmet, 3730 kbps değerine kadar çıkabiliyor.

3. Apple Music – 1411 kbps

2015'ten beri hizmet veren Apple Music, kalite olarak popüler uygulamaların önünde olsa da sektörün öncüleri arasında gösteremeyiz. Hizmetin masaüstü versiyonu 256 kbps ile sınırlandırılıyor. Ancak gerekli Apple gereksinimleriyle birlikte bu kalite 1411 kbps değerine kadar yükselebiliyor.

4. Spotify – 320 kbps

Sırada dünyanın en popüler müzik uygulamalarından birisi var. Müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen isim olan Spotify, ses kalitesi söz konusu olduğunda diğerleriyle kıyaslanamayacak bir değerle bizi karşılıyor. Ücretli üyelikte 320 kbps değerini gören platform, bu durumu düzeltmek istiyor. Şirket Spotify HiFi hizmetiyle yüksek kalitede ses deneyimi sunmak istiyor. Ancak uygulamayla ilgili net bir tarih şu anda yok.

5. YouTube Music – 256 kbps

Dünyanın en büyük ve en popüler içerik platformu YouTube'un müzik hizmeti birçok kişi tarafından kullanılıyor. Kullanışlı ve kolay ara yüzüyle popüler olan uygulama, daha çok zengin içeriğinden dolayı tercih ediliyor. Hizmet, Premium üyeliklerde 256 kbps ses kalitesi sunuyor.