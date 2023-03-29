En çok takipçisi olan TikTok fenomenleri [Türkiye]

Türkiye'de en çok takipçisi olan TikTok fenomenlerini bir araya getirdik. İşte en çok takipçisi olan 10 TikToker.

TikTok son yıllarda gösterdiği çıkış ile birlikte en popüler sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Kullanıcıların videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan popüler sosyal medya uygulaması her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor.

En çok takipçisi olan 10 TikToker

Müzik ve ses efektleri ile farklı videolar oluşturma imkanı sunan TikTok, içerik üreticiler tarafından en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında. Aynı zaman canlı yayınlarda hediye gönderme özelliği ile kullanıcılarına para kazanma şansı da tanıyan TikTok bu nedenle birçok içerik üreticinin ilk tercihi oluyor.

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Tüm bu avantajları ile birlikte diğer ülkelerde olduğu gibi Tikok ülkemizde de oldukça popüler. Biz de Türkiye'de en çok takipçisi olan TikTok fenomenlerini bir araya getirdik. İşte en çok takipçisi olan 10 TikToker.

10. barış dada

Barış Dada kullanıcı ismi ile bilinen Barış Dede, 7 Ocak 2001 doğumlu genç bir fenomen. Youtube kanalında Arapça ve Türkçe yayınladığı videolar ile popülerleşen Barış Dede, TikTok ile birlikte daha fazla üne kavuştu. Barış Dede'nin TikTok'ta 12,4 milyon takipçisi bulunuyor.

9. arkeolog

Youtube ve TikTok kanalı üzerinde define bulma videoları yayınlayan fenomen, paylaşımları ile oldukça dikkat çekiyor. Kurgu videolar ile oldukça ünlenen fenomenin YouTube kanalında 2,87 milyon abonesi bulunuyor. Fenomenin TikTok üzerinde ise 12,5 milyon takipçisi var.

8. Semiraminta

Gerçek adı Yeliz Korkmaz olan Semiraminta, 14 Ekim 2000 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. TikTok üzerinden ürettiği dans içerikleri ile büyük bir üne kazanan fenomen, YouTube ve Instagram üzerinden de çeşitli içerikleri üretiyor. Semiraminta, TikTok'ta 12,5 milyon takipçiye sahip.

7. nourmar5

Suriye, Ortadoğu ve Türkiye'de en fazla takip edilen sosyal platform fenomenleri arasında yer alan nourmar5'in asıl adı ise Noor Eddin Marandi'dir. Savaş nedeniyle ülkemize yerleşen Marandi, YouTube, Instagram ve TikTok üzerinden ürettiği içeriklerle ün kazandı. nourmar5'in TikTok'ta 14,7 milyon takipçisi bulunuyor.

6. Nusr_et

Meslek hayatına kasaplar çarşısında başlayan Nusret Gökçe, çektiği ilginç videolar ile kısa sürede oldukça popüler oldu. Özellikle etlere tuz serpmesi ile 'Salt Bae' lakabını alan Gökçe, şu anda dünyanın bir çok yerinde restoran işletiyor. Nusr_et, TikTok üzerinde 15,4 milyon takipçiye ulaşmış durumda.

5. ponciklendin

Ponciklendin, birçok farklı ve eğlenceli içerik ile TikTok'ta önemli bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. TikTok'ta oldukça beğenilen videolar paylaşan ponciklendin, 15,8 milyon takipçiye sahip.

4. yesimresmi1

TikTok başta olmak üzere sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşim Sevinç, yesimresmi1 kullanıcı adını kullanıyor. 22 yaşındaki genç fenomenin TikTok üzerinde 18,5 milyon takipçisi var.

3. Çılgın Dondurmacı

Çılgın Dondurmacı olarak tanınan TikTok fenomeni Mehmet Dinç'in kullanıcı adından da anlaşılacağı üzere dondurma içerikleri üretiyor. Dinç, Kahramanmaraş dondurmacısı olarak numaralarını YouTube ve Instagram üzerinden paylaşıyor. Çılgın Dondurmacı'nın TikTok'ta 18,6 milyon takipçisi bulunuyor.

2. Nursema Altuntas

Nursema Altıntaş platformun ressamı olarak tanınıyor. İlk olarak YouTube üzerinden içerikler üreten Altuntaş, asıl üne ise TikTok ile birlikte kavuştu. Sosyal medya hesapları üzerinden eğlenceli içerikler paylaşan Nursema Altuntaş, TikTok üzerinden 19,3 milyon takipçiye ulaşmayı başardı.

1. cznburak

cznburak kullanıcı adıyla tanınan Burak Özdemir, kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını TikTok'ta yayımlayarak "smiley bae" lakabıyla fenomen oldu. Tüm dünyada tanınmayı başaran cznburak şu anda TikTok üzerinde 69,7 milyon takipçiye sahip.

Türkieye'de en çok takipçisi olan TikTok fenomenleri bu şekilde sıralanıyor. Peki siz TikTok ve platform üzerinden üretilen içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.