En Çok Takipçisi Olan Instagram Hesapları
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Meta, geçtiğimiz günlerde Instagram ile entegre bir şekilde çalışan yeni Twitter rakibi platformu Threads'i kullanıma sundu. Bu uygulama ilk haftadan 100 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Fakat Instagram'ın popülerliğinin yakalaması için daha kırk fırın ekmek yemesi gerekecek. Bunun basit bir göstergesi olan en çok takipçisi olan Instagram hesapları listesini paylaşıyoruz. İşte en çok takipçisi olan Instagram hesapları…
Meta, geçtiğimiz günlerde Instagram ile entegre bir şekilde çalışan yeni Twitter rakibi platformu Threads'i kullanıma sundu. Bu uygulama ilk haftadan 100 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Fakat Instagram'ın popülerliğinin yakalaması için daha kırk fırın ekmek yemesi gerekecek. Bunun basit bir göstergesi olan en çok takipçisi olan Instagram hesapları listesini paylaşıyoruz.
En çok takipçisi olan Instagram hesapları: İlk 50!
Instagram, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların fotoğraf paylaşabileceği yeni bir mecra olarak doğdu. Daha sonra Snapchat benzeri rakiplerinde gördüğü Hikayeler gibi birçok özelliği kendine ekleyerek popülerliğini artırdı.
Bu popülerlik de insanların servet değerinde gelir saylayabileceği yeni kapılar açtı. Öyle ki buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimizde de söylediğimiz gibi, yalnızca bir paylaşım için milyonlarca dolar kazanabiliyorlar. Dolayısıyla ne kadar çok takipçisi varsa o kadar çok kazandıklarını söyleyebiliriz. İşte en çok takipçisi olan Instagram hesapları…
Instagram'dan en çok kazanan ünlüler belli oldu: Ronaldo ve Messi karşı karşıya!
(milyon)
SıralamaKullanıcı adıHesap sahibiTakipçi sayısı
(milyon)1@instagramInstagram6492@cristianoCristiano Ronaldo5973@leomessiLionel Messi4804@selenagomezSelena Gomez4265@kyliejennerKylie jenner3976@therockDwayne Johnson3877@arianagrandeAriana Grande3778@kimkardashianKim Kardashian3629@beyonceBeyoncé31410@khloekardashianKhloé Kardashian31011@nikeNike30212@justinbieberJustin Bieber29313@kendalljennerKendall Jenner29314@natgeoNational Geographic28115@taylorswiftTaylor Swift26816@virat.kohliVirat Kohli25517@jloJennifer Lopez24918@nickiminajNicki Minaj22319@kourtneykardashKourtney Kardashian22320@mileycyrusMiley Cyrus21221@neymarjrNeymar21022@katyperryKaty Perry20323@zendayaZendaya18324@kevinhart4realKevin Hart17825@iamcardibCardi B16826@Kral JamesLebron James15627@ddlovatoDemi Lovato15628@badgalririRihanna15229@realmadridReal Madrid CF14330@chrisbrownofficialChris Brown14231@champagnepapiDrake14032@ellendegeneresEllen DeGeneres13933@fcbarcelonaFC Barcelona12234@billieeilishBillie Eilish10935@championsleagueUEFA Şampiyonlar Ligi10736@gal_gadotGal Gadot10537@k.mbappeKylian Mbappé10538@vindieselVin Diesel97.539@lalalalisa_mLisa95.940@nasaNASA94.341@dualipaDua Lipa88.642@priyankachopraPriyanka Chopra88.543@shakiraShakira87.944@nbaNBA82.445@shraddhakapoorShraddha Kapoor81.746@davidbeckhamDavid Beckham80.847@jennierubyjaneJennie80.248@snoopdoggSnoop Dogg80.249@haby00Khaby Topal79.750@gigihadidGigi Hadid78.8