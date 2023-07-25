Meta, geçtiğimiz günlerde Instagram ile entegre bir şekilde çalışan yeni Twitter rakibi platformu Threads'i kullanıma sundu. Bu uygulama ilk haftadan 100 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Fakat Instagram'ın popülerliğinin yakalaması için daha kırk fırın ekmek yemesi gerekecek. Bunun basit bir göstergesi olan en çok takipçisi olan Instagram hesapları listesini paylaşıyoruz. İşte en çok takipçisi olan Instagram hesapları…

Meta, geçtiğimiz günlerde Instagram ile entegre bir şekilde çalışan yeni Twitter rakibi platformu Threads'i kullanıma sundu. Bu uygulama ilk haftadan 100 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Fakat Instagram'ın popülerliğinin yakalaması için daha kırk fırın ekmek yemesi gerekecek. Bunun basit bir göstergesi olan en çok takipçisi olan Instagram hesapları listesini paylaşıyoruz.

En çok takipçisi olan Instagram hesapları: İlk 50!

Instagram, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların fotoğraf paylaşabileceği yeni bir mecra olarak doğdu. Daha sonra Snapchat benzeri rakiplerinde gördüğü Hikayeler gibi birçok özelliği kendine ekleyerek popülerliğini artırdı.

Bu popülerlik de insanların servet değerinde gelir saylayabileceği yeni kapılar açtı. Öyle ki buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimizde de söylediğimiz gibi, yalnızca bir paylaşım için milyonlarca dolar kazanabiliyorlar. Dolayısıyla ne kadar çok takipçisi varsa o kadar çok kazandıklarını söyleyebiliriz. İşte en çok takipçisi olan Instagram hesapları…

Instagram'dan en çok kazanan ünlüler belli oldu: Ronaldo ve Messi karşı karşıya!