Elon Musk'ın babasından olay yaratacak sözler: Dehasını sütçüden almış olabilir

Dünyanın en zengin insanın 76 yaşındaki babası Errol Musk, Avustralya'da yayın yapan "Kyle ve Jackie O Show" adlı radyo programında konuştu. Musk, ailesinin Elon Musk için 'uzun zamandır pek çok şey yaptığını' ve oğlunun başarısının bundan kaynaklandığını söyledi.

"DEHASINI SÜTÇÜDEN ALMIŞ OLABİLİR"

Musk, "Sizin çocuğunuz bir dahi. Bu zekasını kimden aldı? O kadar değerli şey yarattı ki, bunu ondan alamazsınız. Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi: "Bu benim ya da Elon'nun annesi Maye'nin işi değil. Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir.

"ONUNLA GURUR DUYMUYORUM"

Musk esprili yanıtının ardından sözlerine, "Biliyorsunuz, biz uzun zamandır çocukları için çok fazla şey yapan bir aileyiz, birdenbire bir şeyler yapmaya başlamış değiliz. Bu yüzden oğlumla gurur duymuyorum" şeklinde devam etti. Bununla birlikte Musk, çocuklarının uzun süredir 'ilginç şeyler' yaptığını ve milyarder oğlundan bir kez bile para almadığını söyledi. Musk ailesinin babası 'gurur ve neşe' kaynağının Elon Musk'ın küçük kardeşi Kimbal Musk olduğunu söyledi. Şef ve girişimci olan 49 yaşındaki Kimbal Musk'ın, Colorado, Chicago, Clevelan, Memphis, ve Indianapolis'te restoranları bulunan The Kitchen Restaurant Group adlı bir şirketi bulunuyor. Ağabeyi Elon Musk kadar zengin olmasa da Kimbal Musk da aynı zamanda bir milyarder. Errol Musk, Elon Musk'ın iş başarısı söz konusu olduğunda mutlu olmadığını iddia ederek,"İlerleme konusunda hüsrana uğradı ve bu anlaşılabilir bir durum" dedi.

"DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİ LAZIM"

Diğer taraftan, Erol Musk'ın Yunanistan'da bir teknede yakın zamanda çekilmiş üstsüz fotoğraflarına atıfta bulunan Errol Musk, oğlunu daha sağlıklı beslenmeye teşvik ettiğini söyledi. Musk, "Elon çok güçlü bir yapıya sahip ama kötü yemek yiyor. Ona, garcinia cambogia meyvesi ( ek egzersiz veya diyet yapmadan kilo vermeye yardımcı olabilecek bir gıda) tavsiye ettim" dedi.

"TESLA KULLANMIYORUM"

Öte yandan Musk'a bir Tesla kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, bunun yerine bir Bentley, Rolls Royce ve Mercedes-Benz sürdüğünü açıkladı.

"ELON BANA PARA VERMİYOR"

Ayrıca oğlunun, kendisine hiçbir zaman para vermediğini söyleyen Musk, "Biz çok tutumlu, cimri bir aileyiz. Eğer bir şey harcamak istersem, neden sorusuna 100 tane cevap vermem gerekiyor. Elon çok tutumlu bir hayat yaşıyor. Her gün saat altıda işte oluyor. Bazen uzaya insan yerine 'gine domuzu' göndereceğini düşünüyorum" dedi.