Ekşi Sözlük, BTK kararıyla erişime kapatıldı! Açıklama geldi

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. Kararın arkasındaki neden henüz bilinmezken, platformdan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Ekşi Sözlük, BTK kararıyla erişime kapatıldı!

Bildiğiniz üzere BTK'nin ülkemizde faaliyet gösteren web sitelerine erişim kısıtlama yetkisi bulunuyor. Kısa süre önce bu yetkinin Twitter ve TikTok için kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise ülkemizin popüler yerli sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük bu yetki kapsamında engellendi.

Buradan ulaşabildiğimiz BTK'nin resmi web sitesine baktığımızda, bir sorgulama ekranı görüyoruz. Burada Ekşi Sözlük ile ilgili arama yaptığımızda 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023 – 100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir yazısı karşımıza çıkıyor.

Twitter ve BTK el sıkıştı: Erişim kısıtlaması kaldırıldı

Doğrudan internet sitesini kontrol ettiğimizde ise siteye erişim olduğunu görüyoruz. Ancak hatırlatmakta yarar var ki kararı alan kurum BTK, ilk olarak ISS'lere tebliğ etmeli. Bu nedenle kararı uygulanması farklı operatörler ve internet servis sağlayıcıları arasında değişkenlik gösterecektir.

İlk gelen bilgilere göre Türk Telekom mobil ve sabit internet kullanıcıları şimdiden erişimini kaybetti. Doğal olarak TürkNet gibi bu şirketten aldığı altyapı ile hizmet veren firmalar da bu durumdan etkileniyor. Kısa süre içerisinde diğer operatörlerin de benzer adımlar atması bekleniyor.

Güncelleme: Turkcell Superonline ve Vodafone kullanıcıları da platforma erişemiyor

Ekşi Sözlük'ten kapatma kararı açıklaması

Görünen o ki ilgili kararla ilgili şaşkın olan sadece kullanıcılar değil. Ekşi Sözlük resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım şirketin de en az bizler kadar şaşkın olduğunu gösteriyor. Paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyor: "merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." Peki bu durumun nedeni ne olabilir?

merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız. — ekşi sözlük (@sozluk) February 21, 2023

Bildiğiniz üzere ülkemizde bir site erişime kapandığında bunun temel nedeni olarak dezonformasyon gösteriliyor. Burada da bu durum geçerli mi bilinmez ancak, platformun yazılı içeriklere dayandığını düşünürsek oldukça yüksek ihtimal diyebiliriz. Yine de henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için yazdıklarımız analize dayalı tahmin olmanın ötesine gidemiyor. Yine de bir gelişme olduğu an sizinle paylaşacağız.

Doğal olarak bu ani karar en hızlı tepki gösteren de sosyal medya oldu. Aşağıda Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'un da dahil sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkilerini görebilirsiniz:

biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edincikçe paylaşacağız. https://t.co/pduUQSU3ev pic.twitter.com/DZ854YRQbI — Basak Purut (@basakpurut) February 21, 2023

Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi. Sorunları çözmek için atılmış bir adım gibi dursa da, meseleyi daha da karmaşık hale getirebilir. Seversiniz veya sevmezsiniz ama ülkemizin en büyük sosyal ağlarından biri ve yasalara tabi. Konuyla ilgili özel bir içerik hazırlayacağım. — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) February 21, 2023

turkish authorities have just cut-off access to @sozluk, the most popular turkish social platform in the world. it has been used heavily for calls for help and providing relief in the regions affected by the recent earthquakes in turkey. https://t.co/okaL8f7WH5 — sedat kapanoğlu (@esesci) February 21, 2023

Hepimizi kapatın, sizde rahat edin. https://t.co/CU5E25rQlG — uludağ sözlük (@uludagsozluk) February 21, 2023

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce BTK'nin siteyi yasaklamasının arkasındaki sebep nedir ve sizce platform ne kadar süre erişime kapalı kalacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.