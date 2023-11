Ekim 2023'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Bu sayede oyuncular hangi yapımın daha çok rağbet gördüğüne dair bilgi sahibi olabiliyorlar. Son olarak Ekim 2023'ü kapsayan liste paylaşıldı. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede Marvel's Spider-Man 2, EA FC 24, Assassin's Creed Mirage ve Grand Theft Auto V gibi yapımlar ön plana çıkıyor. Öte yandan şirket PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

En çok indirilen PlayStation oyunları

Ekim ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının zirvesinde Marvel's Spider-Man 2 yer alıyor. Geçen ayın sonunda çıkışını yapan Spider-Man yapımı oyunculardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz ayın birincisi olan ve bünyesinde barındırdığı hatalarla ilk etapta eleştirilerin odağı haline gelen futbol simulasyonu EA FC 24 karşımıza çıkıyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise Assassin's Creed Mirage, Grand Theft Auto V, Alan Wake 2 ve UFC 5 oldu.

ABD/KanadaAvrupa Marvel's Spider-Man 2Marvel's Spider-Man 2Assassin's Creed MirageEA SPORTS FC 24Madden NFL 24Assassin's Creed MirageEA SPORTS FC 24Grand Theft Auto VNBA 2K24Alan Wake 2UFC 5UFC 5Lords of the FallenLords of the FallenNHL 24Baldur's Gate 3Mortal Kombat 1Cyberpunk 2077Grand Theft Auto VTom Clancy's Rainbow Six SiegeAlan Wake 2NBA 2K24Baldur's Gate 3The Crew MotorfestMETAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1F1 23Cyberpunk 2077METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1Lies of PHogwarts LegacySTAR WARS Jedi: SurvivorAmong UsThe Crew MotorfestNHL 24ELDEN RINGSTAR WARS Jedi: SurvivorPAYDAY 3Lies of PHogwarts LegacyELDEN RING

PS4

ABD/KanadaAvrupa Red Dead Redemption 2EA SPORTS FC 24MinecraftMinecraftEA SPORTS FC 24Red Dead Redemption 2Madden NFL 24Assassin's Creed MirageAssassin's Creed MirageGrand Theft Auto VGrand Theft Auto VNeed for Speed HeatBatman: Arkham KnightNeed for Speed PaybackNeed for Speed HeatThe ForestNHL 24Batman: Arkham KnightNBA 2K24CarX Drift Racing OnlineThe ForestA Way OutNeed for Speed PaybackHogwarts LegacyGang BeastsRiders RepublicTotally Accurate Battle SimulatorGang BeastsInjustice 2OutlastSTAR WARS Battlefront IISTAR WARS Battlefront IIRed Dead RedemptionF1 23Hogwarts LegacyDead Island Definitive EditionCarX Drift Racing OnlineOutlast 2DRAGON BALL XENOVERSE 2Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

PS VR2

ABD/KanadaAvrupa Beat SaberThe Dark Pictures: Switchback VRThe Dark Pictures: Switchback VRBeat SaberPropagation: Paradise HotelPropagation: Paradise HotelPavlovPavlovGhostbusters: Rise of the Ghost LordThe 7th Guest VRThe 7th Guest VRHubrisCrossfire: Sierra SquadCrossfire: Sierra SquadAngry Birds VR: Isle of PigsMoss: Book IIThe Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: RetributionAngry Birds VR: Isle of PigsHubrisRed Matter

PS VR

ABD/KanadaAvrupa The Walking Dead OnslaughtThe Walking Dead OnslaughtSUPERHOT VRSUPERHOT VRJob SimulatorJob SimulatorCreed Rise to GloryBatman: Arkham VRBeat SaberBeat SaberASTRO BOT Rescue MissionCreed: Rise to GloryBatman: Arkham VRGoalkeeper VR ChallengeParanormal Activity: The Lost SoulSniper Elite VRThe Exorcist: Legion VRASTRO BOT Rescue MissionNFL PRO ERASwordsman VR

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.