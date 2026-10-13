Haberler

Düzce'de öğretmenlere yönelik STEM çalıştayı dört günün ardından tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de öğretmenlere yönelik STEM çalıştayı dört günün ardından tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de öğretmenlere yönelik STEM Eğitimi Çalıştayı tamamlandı. YEĞİTEK koordinasyonunda, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla dört gün süren çalıştayda öğretmenler uygulamalı çalışmalarla STEM projeleri geliştirme deneyimi kazandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğretmenlerin disiplinler arası çalışma becerilerini geliştirmek ve yenilikçi projeler üretmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen STEM Eğitimi Çalıştayı tamamlandı. Dört gün süren programda öğretmenler, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla STEM projeleri geliştirme deneyimi kazandı.

Düzce'de öğretmenlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir araya getiren STEM yaklaşımını eğitim ortamlarında daha etkin kullanmalarını amaçlayan STEM Eğitimi Çalıştayı sona erdi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyon ve desteğinde, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen çalıştayda öğretmenler, disiplinler arası çalışma kültürünü geliştirmeye ve gerçek yaşam problemlerine yenilikçi çözümler üretmeye yönelik eğitimlere katıldı. Çalıştayın ilk günlerinde STEM eğitimi, gerçek yaşam problemleri, Scientix Projesi ve Scientix Portalı üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Farklı örnekler üzerinden STEM yaklaşımının eğitim ortamlarında nasıl uygulanabileceği ele alındı. Programın uygulamalı bölümlerinde ise ekipler halinde çalışan öğretmenler fikirlerini paylaşarak farklı disiplinlerin bakış açılarını bir araya getirdi. Katılımcılar, proje geliştirme sürecine ilişkin çalışmalar yaparak edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Dört gün boyunca devam eden çalıştayla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması, eğitimde yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılması ve öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine çözüm üretebilecekleri öğrenme ortamlarının desteklenmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Para hareketi inanılmaz
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi

Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar

Siyasette sirkeli su polemiği! Miting alanını 40 gün böyle yıkayacak
Didem Balçın yoğun temposunu anlattı: Her şeye yetişemiyorum

Ünlü oyuncu yoğun temposunu anlattı: Evimde yemek yok
İşten çıkarılma korkusuyla yağmurda çalıştılar! 19 yaşındaki Mazlum akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çalışmak istemediler, şef ısrar etti! 19 yaşındaki Mazlum öldü
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi

Son olanlar başını yaktı! Okan Buruk'tan dev maçta sürpriz karar

Kayıp madencinin arkadaşı rüyasında gördü! Amasra'da aramalar Değirmenağzı Koyu'na kaydırıldı

Rüyada 'Sıkıştım, beni burada arayın' dedi! Arama o koya kaydı