Dünyanın en büyük hepçil canlısı bulundu!

İsimlerine rağmen, balina köpekbalıkları bir balina değildir. Bu canlılar denizin derinliklerinin hakimi olarak nitelendirilen bir balık türüdür. Balina köpek balıkları genellikle bir tür küçük kabuklu olan kril ile beslenirler. Ancak bilim adamları bu balıkların beslenme alışkanlıklarının daha önce bilinmeyen bir boyutunu keşfettiler: bitkiler.

Balina köpekbalıklarının hepçil oldukları ortaya çıktı

Bu durum balina köpekbalıklarını dünyanın en büyük hepçil (omnivor) canlısı yapıyor. Omnivorlar, hem et hem de bitkiler ile beslenebilen hayvanlardır. Yaklaşık 18 metre uzunluğa erişebilen balina köpekbalıkları da bu boyutları ile gezegenin en büyük omnivoru oluyor.

Çinli bilim insanlarından önemli keşif!

Bir araştırma ekibi, geçen hafta Ecology dergisinde balina köpekbalıklarının beslenme alışkanlıkları ile ilgili bulgularını yayınladı. Balık biyoloğu ve baş yazar Mark Meekan, Pazartesi günü Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu durum balina köpekbalıklarının ne yediği hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi yeniden düşünmemize neden oluyor.

Alglerin balina köpekbalığı diyetinin önemli bir parçası olduğunu ve sadece yanlışlıkla yedikleri bir şey olmadığı anlaşıldı. Bunun anlaşıklması için ise uzun süreli bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Araştırmacılar, deniz yosunu ve plankton da dahil olmak üzere bitki yaşamında bulunan bileşenleri, balıklardan alınan doku örnekleri ile karşılaştırmışlar.

Kahverengi bir deniz yosunu olan sargassum'un balina köpekbalığından alınan dokularda rastlamaları ise büyük bir şaşkınlık yarattı. Yapılan araştırma ile birlikte bu hayvanların deniz yosununu enerji ve büyüme için kullandığı ortaya konmuş oldu.

Sargassum'ların Batı Avustralya'daki Ningaloo Resifi boyunca yer aldığını belirten Mark Meekan, balina köpekbalıklarının bu bölgeye sadece kril avlamak için gelmediklerini öğrendiklerini belirtiyor. Balina köpekbalıklarının bu bölgede yoğun olmasının nedeninin artık yosunlar olduğu biliniyor.

Bu araştırma sonucunda balina köpekbalıkları, Kodiak ayılarını alt ederek dünyanın en büyük hepçil canlısı olmuş oldu. Bu dev balıkların boyutları ise sizleri korkutmasın; balina köpekbalıkları insan yemiyor. Ancak yine de 18 metre boyuta ulaşan bir canlı istemeden de olsa size zarar verebilir. O yüzden uzak durmaktan yarar var.

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