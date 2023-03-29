Dünyanın en büyük 3. ekonomisinden dijital para adımı!

Kripto paralara yönelik devlet yasaları uygulanmaya başlarken, dijital para araştırmaları da artıyor. Ortaya çıkan son raporlar, Japonya Merkez Bankası'nın dijital yen kullanımını Nisan ayında test etmek istediğini ortaya koydu.

Japonya, Nisan'da dijital para testine başlıyor

Dijital yen projesi, pilot program olarak başlatılacak. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin dijital paralara yönelik bu hareketi, giderek artan sayıda ülkenin merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) araştırmasını takip ediyor. Daha önce Çin'de de benzer bir adım atılmıştı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bir seminerde yaptığı konuşmada, CBDC'nin fiat para birimleriyle bir arada bulunmasının önemini vurguladı. Kuroda, merkez bankası olarak görevlerinin, finansal koşullardaki değişikliklere hazırlanmak ve hızlı bir şekilde yanıt vermek olduğunu söyledi.

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Japonya Merkez Bankası son iki yıldır CBDC üzerinde araştırmalar yürütüyor. Yaklaşan pilot programı ise hükümetin dijital yen çıkarmaya karar vermesi durumunda bankanın hazır olmasını mümkün kılacak.

Çin, CBDC araştırmaların başı çekiyorken; ABD ve İngiltere gibi dev ekonomiler de kendi dijital para projelerini araştırıyor. Avrupa Merkez Bankası da dijital euronun fizibilitesini inceliyor. CBDC'nin başlıca avantajları arasında daha hızlı ödeme ve düşük işlem maliyetleri bulunuyor. Ayrıca veri gizliliği ve güvenliğiyle ilgili endişeleri de gidermeyi amaçlıyor.

Japonya'da nakit para kullanımı hala yaygın, ancak Covid-19 salgınıyla birlikte dijital ödemelere geçiş hızlandı. Dijital yenin piyasaya sürülmesi, güvenli ve uygun bir dijital ödeme sistemi sağlayabilir. Ayrıca Japonya Merkez Bankası'na para politikası üzerinde daha fazla kontrol verebilir.

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