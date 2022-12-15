Dört bin yıllık teknolojide çığır açan yeni dönem!

İnsanlar on binlerce yıldır yeni teknolojiler geliştirerek hayatlarına entegre ediyor. Fakat bazı dönüm noktaları bu süreci kat be kat hızlandırabiliyor. En büyük örneklerini de elektriğin aktif bir şekilde hayatımıza girişiyle yaşadık. Fakat bu enerjinin depolanması için hala verimli bir yöntem bulunmuş değil. Ancak araştırmacılar li-Ion pillerden 4 kat fazla enerjiyi çok daha uygun maliyetle depolayan sodyum kükürt batarya geliştirmeyi başardı.

Sodyum kükürt batarya ile teknolojide yeni dönem başlıyor!

Milattan önce 2000'li yıllara ait olduğu düşünülen, yaklaşık olarak 13 cm boyutunda olan ve içerisinde bakır ile kaplanan demir çubukların ve de sirke benzeri asidik sıvıların yer aldığı kil çörekler keşfedildi. Biz de antik dönemin ardında yatan sırların belki de en büyüğü olan bu pilleri artık hayatımızın her alanında kullanıyoruz.

Fakat bataryalar teknolojinin karşısında her zaman için aşılması güç büyük bir engel oldu. Öyle ki içten yanmalı araçlar yerine birinci dünya savaşı döneminde elektrikli otomobiller, motosikletler ve hatta scooterlar icat edildi. Ancak dönemin pil teknolojisi bu araçlar için oldukça geri kaldığından dolayı petrol kullanımı başladı.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!

Günümüzde de benzer problemleri yaşıyoruz. Neredeyse tüm insanlar akıllı telefon, saat, bileklik, dizüstü bilgisayar, kumanda ve tablet gibi onlarca teknolojik alet kullanıyor. Fakat prizden bir veya iki günlüğüne uzak kaldığımız zaman tüm bu cihazlar birer hurda yığını haline geliyor.

Buna bir diğer örnek olarak da elektrikli otomobiller verilebilir. 2022 itibariyle bu alanda geri kaldığını söyleyebileceğimiz Türkiye bile devasa alt yapı çalışmaları ve şarj istasyonları kurulumu yapıyor. Bu gereksinimin en büyük nedenleri arasındaysa bataryaların yüksek maliyete sahip olması ve de elektrikli otomobillerinin menzillerinin kısa oluşu gösterilebilir.

Fakat bu durum kısa sürede tersine dönebilir. Avustralya Sidney Üniversitesi'nde çalışan bir grup araştırmacı li-Ion pillerden 4 kat fazla enerjiyi içerisinde barındırabilen sodyum kükürt batarya teknolojisini geliştirdi. Bu sayede günümüzde bin km seviyesine ulaşan elektrikli otomobil menzili de 4 bin km'ye ulaşabilir.

Üstelik yapılan açıklamaya göre bu yüksek kapasiteli sodyum kükürt batarya tipi mevcutta kullanmış olduğumuz pillerden hem çok daha ucuza mal oluyor hem de uzun ömürlü. Ayrıca deniz suyundan işlenebilen erimiş tuzdan yapıldığı için çevreye ve insanlara karşı li-Ion pillerden kat be kat daha az zehirli.

Tabii proje ekibi bu pilleri asli olarak rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının depolama çözümü olarak geliştirdiklerini söylüyor. Zira önümüzdeki 5 yıl içerisinde küresel çapta temiz enerji dönüşümüyle birlikte batarya kullanımı da tavan yapacak. Ancak belirtmiş olduğumuz gibi birçok alanda kullanımı mümkün.

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