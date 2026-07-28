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Bu kadının sesini öldürülmeden önce duyun! Eski eşi kefen takımı gönderip tehdit etti

Bu kadının sesini öldürülmeden önce duyun! Eski eşi kefen takımı gönderip tehdit etti
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Adana'da 10 yıl önce şiddet nedeniyle boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit edilen Ayşe Katırcı, eski eşinin kendisine kefen takımı gönderip mezar almakla tehdit ettiğini, 8 kez uzaklaştırma kararı almasına rağmen korku içinde yaşadığını söyledi.

  • Ayşe Katırcı, 10 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşandı.
  • Eski eşi A.T., Katırcı'ya daha önce kefen takımı gönderdi ve 'Sana mezar alacağım' diyerek tehdit etti.
  • Katırcı, eski eşi hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı ancak şu anda aktif bir karar bulunmuyor.

Adana'da 10 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşanan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, eski eşinin kendisini ölümle tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti, şimdi de 'Sana mezar alacağım' diyerek tehdit ediyor" dedi.

10 YIL ÖNCE BOŞANDI AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 25 yıl evli kaldığı eski eşi A.T.'den şiddet gördüğünü öne sürerek yaklaşık 10 yıl önce boşandı. Katırcı, boşanmasına rağmen şiddetin farklı şekillerde devam ettiğini iddia etti.

"HAMİLEYKEN DE DÖVDÜ"

Üç çocuk annesi Katırcı, evliliği boyunca eşinin alkol aldıktan sonra kendisini defalarca darbettiğini belirterek, "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum. O dönem şikayetçi olmuyordum, şimdi ise sürekli şikayetçi oluyorum" diye konuştu.

TEK UMUDU "KADES"

Eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Katırcı, şu anda aktif bir uzaklaştırma kararının bulunmadığını, tehdit ve taciz durumlarında KADES uygulaması üzerinden de ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Neler yaşamıyorum ki, bu hayatta bana cehennemi yaşatıyor. Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" dedi.

Yaşadığı korku nedeniyle sosyal hayatının tamamen değiştiğini dile getiren Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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