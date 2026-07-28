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Çinghay'da 5.7 ve 5.8 Büyüklüğünde Deprem

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Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çinghay eyaletinin başkenti Şining'e yaklaşık 244 kilometre mesafedeki nüfus yoğunluğu düşük ve yüksek rakımlı bir bölgede 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ilki yerel saatle 11.16'da, ikincisi ise 11.34'te gerçekleşti.

Depremlerde can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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