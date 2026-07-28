Bodrum’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

950 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Belirlenen adreslere ve şüphelilerin evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 950 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu maddelerin ambalajlanmasında kullanılan pres makinesi ve çok sayıda boş paketleme aparatı ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin Türk Lirası, 1000 Dolar ve 90 Avro’ya el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN 2 Sİ TUTUKLANARAK CEZAZEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA