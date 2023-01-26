Donald Trump, Facebook ve Instagram'a geri dönüyor!

Geçtiğimiz senelerde yapılan ABD genel başkanlık seçimlerinde, Donald Trump seçmenlerinin Kongre Binası'na yaptıkları baskının ardından eski ABD başkanının sosyal medya hesapları erişime engellenmişti. Bunun ardından kendi sosyal mecrasını kuran Trump, 2024'te yeniden aday olacağını belirtti. Ardından ise beklenen haber geldi. İşte detaylar…

Meta Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif hale getirdi!

Meta geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir blog gönderisinde eski ABD başkanının Facebook ve Instagram hesaplarını geri açacağını duyurdu. Bundan iki yıl önce neredeyse tüm sosyal medya hesapları askıya alınan Trump, Twitter'ın ardından Facebook ve Instagram'a da dahil olabilecek. Fakat Meta, paylaştığı gönderide ayrı bir uyarıda da bulundu. Öyle ki Trump, tekrar Meta'nın topluluk kurallarını ihlal ederse yaptırım uygulanabilir.

Meta'nın küresel ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Genel bir kural olarak, Meta'nın platformlarında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi demokratik toplumlardaki seçimler bağlamında halka açık ve demokratik tartışmaların önüne geçmek istemiyoruz. Halk, siyasetçilerinin iyi, kötü ve çirkin dediklerini duyabilmeli ki, sandıkta bilinçli seçimler yapabilsin."

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Bu karar, Meta'nın geçtiğimiz günlerde içerik kurallarını güncellemesinin ardından geldi. 6 Ocak olaylarına benzer olaylar yaşanırsa şirket, bu gönderilerin paylaşımlarını kısıtlayabilecek. İlk başta Meta, Donald Trump'ın hesaplarını süresiz askıya aldı. Ardından Gözetim Kurulu'na başvuran şirket, süresiz yasağın uygun olmadığını belirtilince bu kararı revize etti.

Bu kararın ardından Trump'dan cevap gecikmedi. Kendi sosyal mecrası Truth Social'dan Meta'ya adeta ateş püsküren eski başkan, "En sevdiğiniz başkan beni platformsuz bıraktığından beri milyarlarca dolar kaybeden Facebook, hesabımı az önce eski haline getireceğini söyledi. Böyle inanılmaz bir iş yaptığınız için Truth Social'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 6 Ocak olayları sonrasında Trump'ın Twitter hesabı da askıya alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden Trump'ın hesabının geri açılıp açılmamasını ankete sunmuştu. Sonuç olarak açılsın diyen kesim galip gelince eski başkanın hesabı erişilebilir konuma geldi. Şu anlık aktif olarak kullanmasa da Donald Trump'ın 88 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta Trump'ın sosyal medya hesaplarını açmakta haklı mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.