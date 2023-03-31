Disney Plus fiyatı ne kadar? (Disney+ Türkiye Fiyatı 2023)

İçerisinde barındırdığı bir çok film, dizi ve belgesel ile dikkat çeken Disney Plus Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?

Dünya genelinde en çok tercih edilen dizi ve film platformlardan biri olan Disney Plus geçtiğimiz yıl ile birlikte Türkiye'ye adım attı. Peki içerisinde barındırdığı bir çok film, dizi ve belgesel ile dikkat çeken Disney Plus abonelik fiyatı ne kadar?

Disney Plus Türkiye, abonelik ücretleri ne kadar?

2019 yılında kullanıcılara hizmet vermeye başlayan Disney Plus, kendi stüdyoları tarafından oluşturulan ve anlaşma yapılan şirketlerin içeriklerine ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda şirket içeriklerini 6 ana başlık altına toplamış durumda. Bu seçenekler ise Disney, Marvel, National Geograhic, Pixar, Star Wars ve Daha fazla eğlence olarak sıralanıyor.

2022 yılında Türkiye'de hizmete giren ve kendi özel içeriklerini oluşturmaya başlayan şirket, ülkemiz için de özel bir fiyatlandırma politikası sunmaya başladı. Buna göre aylık aboneliklerde 64,99 TL'lik ücret talep eden şirketin yıllık abonelik için belirlediği fiyat ise 649,99 TL.

Görüldüğü gibi aylık ve yıllık abonelik fiyatlarında Disney Plus, yüzde 15'lik bir fiyat farkı sunuyor. Yıllık abonelik tercih edildiğinde kullanıcıların karşısına aylık olarak yaklaşık 54 TL'lik bir ödeme çıkıyor. Bu da aylık abonelik ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak 11 TL'lik bir indirim anlamına geliyor.