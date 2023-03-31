Disney Plus fiyatı ne kadar? (Disney+ Türkiye Fiyatı 2023)
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İçerisinde barındırdığı bir çok film, dizi ve belgesel ile dikkat çeken Disney Plus Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?
Dünya genelinde en çok tercih edilen dizi ve film platformlardan biri olan Disney Plus geçtiğimiz yıl ile birlikte Türkiye'ye adım attı. Peki içerisinde barındırdığı bir çok film, dizi ve belgesel ile dikkat çeken Disney Plus abonelik fiyatı ne kadar?
Disney Plus Türkiye, abonelik ücretleri ne kadar?
2019 yılında kullanıcılara hizmet vermeye başlayan Disney Plus, kendi stüdyoları tarafından oluşturulan ve anlaşma yapılan şirketlerin içeriklerine ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda şirket içeriklerini 6 ana başlık altına toplamış durumda. Bu seçenekler ise Disney, Marvel, National Geograhic, Pixar, Star Wars ve Daha fazla eğlence olarak sıralanıyor.
2022 yılında Türkiye'de hizmete giren ve kendi özel içeriklerini oluşturmaya başlayan şirket, ülkemiz için de özel bir fiyatlandırma politikası sunmaya başladı. Buna göre aylık aboneliklerde 64,99 TL'lik ücret talep eden şirketin yıllık abonelik için belirlediği fiyat ise 649,99 TL.
Görüldüğü gibi aylık ve yıllık abonelik fiyatlarında Disney Plus, yüzde 15'lik bir fiyat farkı sunuyor. Yıllık abonelik tercih edildiğinde kullanıcıların karşısına aylık olarak yaklaşık 54 TL'lik bir ödeme çıkıyor. Bu da aylık abonelik ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak 11 TL'lik bir indirim anlamına geliyor.
Disney Plus Türkiye'ye nasıl abone olunur? Disney Plus Türkiye abonesi olmak için öncelikle Disney Plus Türkiye'nin internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra "Şimdi Üye Ol" seçeneğine tıklayarak abone olma sürecine başlayabilirsiniz. Açılan sayfada sizden öncelikle mail adresiniz istenecek. Sonrasında ise sizden bir parola belirlemeni talep edilecek. Bu parolayı daha sonra platforma giriş yaparken kullanacağınız için parola belirlerken dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Sonrasında ise üyelik paketi seçenekleri karşınıza çıkacak. Üyelik tercihinizi de yaptıktan sonra ödeme adımında kart bilgilerinizi girererek Disney Plus Türkiye aboneliğinizi tamamlayabilirsiniz. Türkiye'de sunulan fiyatları diğer ülkeler ile kıyasladığımızda Disney Plus'ın ülkemiz için farklı bir fiyat politikası izlediğini söylemek mümkün. Akış platformu yurt dışında Türkiye'ye kıyasla daha yüksek abonelik ücretleri talep ediyor. Şirket, ABD'de aylık reklamlı abonelik için 7,99 dolar abonelik ücreti belirlerken, reklamsız paket ise 10,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yıllık aboneliğin fiyatı ise 109,99 dolar olarak ifade ediliyor. Disney Plus, içerisinde barındırdığı içeriklerin yanı sıra yayınladığı pazara özgü dizi ve filmlerle de oldukça geniş bir içerik havuzu sunuyor. Peki siz Disney Plus Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Disney+ vs Netflix! – Hangisini almak daha mantıklı?
Disney Plus Türkiye Aylık Abonelik FiyatıDisney Plus Türkiye Yıllık Abonelik Fiyatı 64.99 TL649.90 TL
Disney Plus Türkiye Teknoloji Haberler
Disney Plus Türkiye'ye nasıl abone olunur?
Disney Plus Türkiye abonesi olmak için öncelikle Disney Plus Türkiye'nin internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor.
Platforma giriş yaptıktan sonra "Şimdi Üye Ol" seçeneğine tıklayarak abone olma sürecine başlayabilirsiniz.
Açılan sayfada sizden öncelikle mail adresiniz istenecek. Sonrasında ise sizden bir parola belirlemeni talep edilecek. Bu parolayı daha sonra platforma giriş yaparken kullanacağınız için parola belirlerken dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz.
Sonrasında ise üyelik paketi seçenekleri karşınıza çıkacak.
Üyelik tercihinizi de yaptıktan sonra ödeme adımında kart bilgilerinizi girererek Disney Plus Türkiye aboneliğinizi tamamlayabilirsiniz.
Türkiye'de sunulan fiyatları diğer ülkeler ile kıyasladığımızda Disney Plus'ın ülkemiz için farklı bir fiyat politikası izlediğini söylemek mümkün. Akış platformu yurt dışında Türkiye'ye kıyasla daha yüksek abonelik ücretleri talep ediyor. Şirket, ABD'de aylık reklamlı abonelik için 7,99 dolar abonelik ücreti belirlerken, reklamsız paket ise 10,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yıllık aboneliğin fiyatı ise 109,99 dolar olarak ifade ediliyor.
Disney Plus, içerisinde barındırdığı içeriklerin yanı sıra yayınladığı pazara özgü dizi ve filmlerle de oldukça geniş bir içerik havuzu sunuyor. Peki siz Disney Plus Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Disney+ vs Netflix! – Hangisini almak daha mantıklı?