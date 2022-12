Dıablo® Iv Ön Siparişe Açıldı

Blizzard Entertainment'ın türe şekil veren oyun serisinin sıradaki yenil nesil oyunu Diablo® IV, 6 Haziran 2023'te çıkış yapacak. Diablo IV, Windows® PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4'te platformlar arası oynanış ve ilerlemeye sahip olacağı gibi çıkışında da konsollarda co-op desteği sunacak.

Diablo IV dijital ön sipariş ile Standard Edition (SRP 69,99 $), Deluxe Edition (SRP 89,99 $) ve Ultimate Edition (SRP 99,99 $) olarak elde edilebilir. Her dijital sürümde, Sanctuary'ye musallat olmuş cehennem güçlerine karşı savaşa katılmanız için bir veya daha fazla içerik var:

Standard Edition: Açık betaya erken erişim*, Diablo IV için Light Bearer bineği, Diablo® III için Inarius Wings ve Inarius Murloc pet'i**, World of Warcraft® için Amalgam of Rage bineği** ve Diablo Immortal

Deluxe Edition: Standard Edition'daki tüm içerikleri, Diablo IV'ün çıkışı zamanı 4 güne varan erken erişim***, Diablo IV için Sezonluk Savaş Bileti, Diablo IV için Hellborn Carapace binek zırhı ve Diablo IV için Temptation bineğini içerir.

Ultimate Edition: Deluxe Edition'daki tüm içerikleri, Diablo IV için Hızlandırılmış Sezonluk Savaş Bileti (20 kademe atlayıp bir kozmetik hediyesi sunan Premium Sezonluk Savaş Bileti) ve Diablo IV için Wings of the Creator ifadesini içerir.

Ayrıca ilgilenenler için, iki yüzlü elektrikli Candle of Creation mumu, kumaş Sanctuary haritası, Occult fare altlığı, Horadrim broşu, iki paspartu çerçeveli sanat baskısı (47 x 27,4 cm) ve bir Diablo IV Collector's Edition sanat kitabı içeren Diablo IV Limited Edition Collector's Box da satın alınabilir. 15 Aralık itibarıyla Blizzard Gear Store'da ve Avustralya ve Yeni Zelanda'daki belirli satış noktalarında ön siparişe açılacak.

Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson şöyle konuştu: "Diablo IV ile şimdiye kadarki en vahşi Sanctuary'nin kapılarını yakında açacak olduğumuz için çok heyecanlıyız. Serinin özündeki karanlık temayı geri getirerek Diablo II'nin ilerleme öğeleriyle Diablo III'ün vahşi savaş mekaniklerini birleştiriyor ve bunu Diablo IV'ün yıllarca desteklenmek üzere yapılmış uçsuz bucaksız ve canlı dünyasında zirveye taşıyoruz."

"Oyuncular, akla hayale sığmayan dehşetlere karşı savaşırken, zindanları keşfederken, efsanevi ganimetler toplarken ve Kutsal Anne Lilith'in dönüşünün Sanctuary için ne anlama geldiğini ortaya çıkarırken her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip olacak."

İLERİ SAFHA SİSTEMİ

İblis Lilith ve melek Inarius, cennet ve cehennem arasında geçen Ebedi Çatışma'dan kaçma arzusuyla Sanctuary'yi yaratmak için birleşmişlerdi. Ancak şimdi, Diablo III: Reaper of Souls® olaylarından onlarca yıl sonra, zamanında takipçileriyle birlikte birbirlerine karşı savaşa başvurmuş iki acı düşman halindeler. Sanctuary toprakları sonu gelmeyen iblislerle doldu ve bu karanlığın karşısında sadece en kararlı kahramanlar durabilecek. Oyuncular şekil değiştiren Druid, çevik Rogue, elementlere hükmeden Sorceress, vahşi Barbarian veya zeki Necromancer'dan oluşanbeş sınıfarasından birini seçerek dünyaya girecek. Oyuncular güçlendikçe harika büyüler ve yeteneklerini sergilemek için yetenek ağaçları aracılığıyla oyun deneyimini kendilerine hitap edecek şekilde inşa edebilirler.

Diablo evrenine geniş bir dünya geliyor. Oyuncular, Fractured Peaks'in donmuş ormanları, Scosglen'in esintili dağlıkları, Hawezar'ın pis bataklıkları, Dry Steppes'in kurak arazileri ve merkezi şehir Caldeum'un bulunduğu Kehjistan çöllerinin dahil olduğu çeşitli Sanctuary bölgelerinde iblislere karşı savaşacak. Bu lineer olmayan deneyim destansı bir hikaye, 140'tan fazla zindan, yan görevler ve bol bol ganimetten oluşuyor. Oyuncular, ortaya çıkanmuazzam dünya boss'larına karşı ganimet uğruna gruplar halinde savaşacak ve yeniden Sanctuary halkına geri kazandırılmak üzere bekleyen Stronghold'ların peşine düşecek.

Ayrıca birinci sınıf bir ARPG deneyimini harika yapan şey, oyuncuların çeşitli zorluklara karşı mücadele ederken güçlerini arttırmaya devam ettiği sağlam bir ileri safha sistemidir. Bunun için; Sanctuary'de iblis aktivitesinde artış oluşturan ve düzenli olarak gerçekleşen zorlu Helltide, vahşi ve özellikle zorlayıcı Nightmare Dungeon'lar, kahramanlarınızı yepyeni güçlere ulaştırmak üzere özelleştirebileceğiniz güncellenmiş Paragon Board sistemi, seçilen dünya görevlerinde Legendary ödüller veren Whispers of the Dead ve PvP'de ünlenmek için çabalayacağınız Fields of Hatred var.