Genç kadın, erkeklerin kendisiyle evlenmesi için tek bir sebep sundu

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kısa sürede binlerce beğeni alan bir video, evlilik hazırlığı yapan gençlerin ekonomik olarak oldukça zorlandığı şu günlerde izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

ERKEKLERİN KENDİSİYLE EVLENMESİ İÇİN TEK BİR SEBEP SUNDU

Kamera karşısına geçen genç bir kadın, erkeklerin kendisiyle evlenmesi için aslında "tek bir sebep" olduğunu iddia ederek söze başladı. Günümüz evliliklerinin önündeki en büyük finansal engelleri oluşturan 4 radikal maddeyi peş peşe sıralayan kadın, “Düğün istemem, altın istemem, ev istemem, araba istemem” dedi.

Genç kadın, videonun sonunda ise, "Yemin ederim bak, kocam olsun yeter, nefes alsın yeter. Rabbim sizi yaratmış, sizi vermiş. Ben sizden başka ne isterim" diyerek, niyetinin sadece bir yuva kurmak olduğunu ifade etti.

"MASRAFSIZ EVLİLİK" VAADİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Genç kadının tebessüm ettiren bu çıkışı, videonun altındaki yorumlarda erkek ve kadın kullanıcılar arasında eğlenceli bir kutuplaşma ve tartışma ortamı yarattı. Videonun gerçek bir evlilik çağrısından ziyade, günümüzdeki yüksek evlilik maliyetlerine ve toplumsal beklentilere yönelik zekice kurgulanmış mizahi bir eleştiri olduğunu belirten kullanıcılar, paylaşımı kısa sürede günün en çok konuşulanları arasına taşıdı.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "İşte aranılan, müze kapısında sergilenmesi gereken o ideal eş adayı!", "Bu devirde böyle bir teklif ancak rüyalarda olur, kesin altında ters köşe bir şaka var!" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com