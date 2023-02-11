Deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşlar için kampanyalar!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 6 gün geçti. Son açıklanan veriler, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 20 bin 665 ölünün ve 80 binin üzerinde yaralının olduğu yönünde. Bunun dışında depremden etkilenen 10 ilde binlerce bina yıkıldı ve aynı şekilde binlerce vatandaş evsiz kaldı. Peki evini kaybetmiş vatandaşlar bu süreçte neler yapabilir?

Depremde evsiz kalan insanlar için kampanyalar

Bir Kira Bir Yuva

Bir Kira Bir Yuva, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası tarafından 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yurttaşları buluşturmak için başlatılan bir dayanışma kampanyasıdır. Bu kampanya 30 Ekim İzmir depreminde edinilen tecrübe ve oluşturulan bilgisayar yazılımı üzerine inşa edildi.

Kampanya çerçevesinde ihtiyaç talepleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanıyor. Kampanyanın teknik altyapısı İhtiyaç Haritası tarafından oluşturuluyor. Bu kampanya kapsamında üç ay için sağlanan 10 bin TL'lik destek depremzedelerimizin yeni bir düzen kurabilmesi için oldukça önemli. Destek, kira ve diğer temel ihtiyaçlar için kullanılabilir.

Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Kampanyaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası'nın hazırladığı www.birkirabiryuva.org adlı web sitesi üzerinden ulaşılıyor. Kampanyanın sayfasında kullanıcılara yönelik "Kira Desteği Almak İstiyorum", "Kira Desteği Vermek İstiyorum" ve "Evim Kullanılsın İstiyorum" başlıklı butonlar yer alıyor. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor.

Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini depremzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.

Evimdekal

Evimdekal platformunun AFAD denetimi altında olduğunu belirtelim. Bu noktada depremzede ve ev sahibi bilgileri sadece AFAD ile paylaşılıyor. Android ve iOS uygulama mağazalarından ulaşılabilen platforma web sitesi üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Bu yazılımın amacı ise daire, müstakil konut, hobi bahçesi evi gibi evsiz kalan depremzedelere barınacakları yerlerin sağlaması.

Platforma ilk giriş yaptığınızda karşınıza "Evini Kaydet" adlı bir buton çıkıyor. Buraya tıkladığınızda ise ev bilgileri, ağırlamak istediğiniz kişi sayısı ve bu kişileri kaç gün misafir edebileceğinize dair çeşitli bilgilerin istendiği bir form karşınıza çıkıyor. Formu doldurarak AFAD'a ulaştırabiliyorsunuz ve ihtiyaç olması halinde depremzedelere barınma konusunda yardımcı olabiliyorsunuz.

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