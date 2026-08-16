Böceklerden Karar Alma Dersleri: İnsan Zekâsına Rakip Küçük Beyinler

Biz insanlar, uzun uzun düşünebilme yeteneğimiz sayesinde kendimizi evrim piramidinin tepesinde görmeye eğilimliyiz. Ancak bütün bu değerlendirme süreci bazen bizi pek de ileriye götürmüyor. Kusursuz değiliz ve sık sık yanlış kararlar veriyoruz. Öte yandan böcekler, haşhaş tohumu büyüklüğündeki küçücük beyinlerine rağmen karar verme konusunda şaşırtıcı ölçüde bilgece davranabiliyor. Hatta böceklerin problem çözme becerilerinin birçoğu, insanların faaliyet gösterdiği sektörlerde daha verimli kararlar alınmasını sağlayan algoritmalara ilham verdi.İşte akıllıca seçimler yapma konusunda böceklerden öğrenebileceğimiz beş şey.Optimizasyon ustası karıncalarBir işi yapmanın en iyi yoluna karar vermek hiç de kolay değil; özellikle de bu kadar fazla uyarana maruz kaldığımız bir dünyada. Buna "seçenek fazlalığı" deniyor.Karıncalar da bir sonraki yiyecek arama noktaları hakkında grup halinde karar verirken benzer bir ikilemle karşılaşıyor. Ancak birçok farklı karınca türü oldukça etkili bir yöntem geliştirmiş durumda.İlk olarak birkaç karınca, bol miktarda yiyecek bulabilecekleri en yakın ve en iyi yeri aramak üzere yuvalarının konforundan ayrılıyor. Bu maceracı karıncalar, bütün seçenekleri açık tutarak ve farklı yolları keşfederek doğaya rastgele dağılıyor. Gidiş ve dönüş yolunda, diğer karıncaların daha sonra takip edebilmesi için zeminde hafif bir feromon izi bırakıyorlar. Bu feromonlar zamanla buharlaşıyor ve karıncalar genellikle en güçlü izi takip etmeyi tercih ediyor.En verimli yiyecek arama noktasını bulan karıncalar, yiyecekle birlikte yuvaya daha hızlı dönüyor ve bıraktıkları feromon izi tamamen buharlaşmadan önce aynı yolun üzerinden yeniden geçiyor. Ayrıca dışarı çıkıp yiyecek arayacak diğer karıncaları da daha hızlı harekete geçiriyorlar. Bunun sonucunda zamanla daha fazla karınca aynı güzergah üzerinde gidip geliyor ve daha fazla feromon bırakıyor. Böylece yolun kokusu giderek güçleniyor.

Bu nedenle nesnel olarak daha kısa olan yollar zamanla güçlenirken diğer yolların izleri kayboluyor. Sonunda koloni, herhangi bir karınca bulduğu yolun en kısa yol olduğunu bilmese bile, topluca en kısa ve en verimli güzergahı buluyor.Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı Eş Direktörü Marco Dorigo, "Buradan çıkarılacak temel ders, verimli kolektif karar alma süreçlerinin merkezi bir kontrol olmadan da ortaya çıkabileceğidir" diyor."Karıncalar, sınırlı yeteneklere sahip ve yalnızca yakın çevrelerinden bilgi edinebilen basit canlılar. Buna rağmen karmaşık koordinasyon sorunlarını topluca çözebiliyor.""Karınca kolonisi optimizasyonu" adı verilen bu sistem, insanların dünya genelinde planlama, telekomünikasyon, ulaşım ve lojistik faaliyetlerini iyileştirmek için kullandığı bir algoritmaya dönüştürüldü. Uzmanlar, örneğin demiryolu planlamasında karınca optimizasyonu algoritmalarından yararlandı. Dorigo da iletişim ağlarında bilginin verimli biçimde taşınmasını sağlayan AntNET adlı sistemi geliştirdi.Demokratik bal arılarıBal arıları, yeni yuvalarının yerini belirlerken karıncaların yiyecek arama yöntemine çok benzeyen bir sistem kullanıyor.Karıncalar gibi birkaç keşifçi arı da rastgele yönlere uçarak seçenekleri araştırıyor. Ancak feromon izleri bırakmak yerine yuvaya dönerek tercihlerini doğrudan diğer arılara aktarıyorlar.Yuvaya dönen arılar, buldukları yeni yerin uygun olup olmadığına dair değerlendirmelerini arkadaşlarına anlatmak için "sallanma dansı" yapıyor.Güvenli olup olmadığı ne kadar yakında bulunduğu ne kadar büyük ve iyi konumlanmış olduğu gibi bilgileri aktarmak için vücutlarını ritmik biçimde sallıyorlar. Yuva için buldukları yer ne kadar iyiyse dansları da o kadar uzun ve coşkulu oluyor.Sallanma dansı aynı zamanda yerin tam konumunu da tarif ediyor: Diğer arıların ne kadar uzağa ve hangi yönde uçması gerektiğini gösteriyor.Ardından bir başka arı grubu, bu bilgileri doğrulamak üzere bölgeye gönderiliyor. Onlar da geri döndüklerinde bulgularını dans ederek açıklıyor; kendilerinden önce giden arıların değerlendirmelerini destekliyor ya da yeni seçenekler sunuyorlar.

Zamanla tercih edilen bir yer kendiliğinden öne çıkıyor. Birkaç düzine arı, keşif gezisinden aynı yer hakkında olumlu danslar yaparak dönüyor. Böylece, tıpkı insanların uyguladığı demokrasilerde olduğu gibi, karar almak için gereken çoğunluğa ulaşıyor ve bu karara göre harekete geçiyorlar.Tarafsız çekirgeler İnsanların fikirlerini değiştirmelerini sağlamak zordur; özellikle de bir grup iki seçenek arasında bölünmüşse. Tartışma kısa sürede keskin bir siyah-beyaz ikiliğine dönüşebilir ve herkesin kendi görüşüne daha da sıkı sarılmasına yol açabilir.Neyse ki çekirgeler üzerine yapılan yakın tarihli bir araştırma, bu sık karşılaşılan çıkmazdan kurtulmanın bir yolunu gösteriyor.Yürüyen çekirgeler, henüz uçmayı öğrenemeyecek kadar genç oldukları için uçmak yerine yürüyen çekirgelerdir. İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde matematiksel biyoloji profesörü olan Christian "Kit" Yates, yaptığı deneyde çekirge gruplarını halka biçimindeki bir alana yerleştirdi ve topluca hangi yöne gideceklerine nasıl karar verdiklerini gözlemledi.Çekirgelerin bir süre duraksadıktan sonra sık sık yön değiştirdiğini fark etti.Sürünün bir fikir birliğinden çıkıp diğerine geçmesini sağlayan şeyin, giderek daha fazla çekirgenin yürümeyi bırakıp tarafsız hale geldiği bu kısa bekleme anı olduğu ortaya çıktı.Yates, deney kapsamında 19 insan üzerinde de benzer bir görev uyguladı. Katılımcıların X veya Y seçeneklerinden birini tercih edebildiği ya da çekimser kalabildiği bir oyun düzenledi.Tıpkı çekirgelerde olduğu gibi, insanlara çekimser kalma seçeneği sunulduğunda grubun yalnızca X veya yalnızca Y üzerinde fikir birliğine, bu seçeneğin sunulmadığı duruma kıyasla daha "hızlı ve net" biçimde ulaştığı görüldü.Yates' göre bunun nedeni büyük ve tartışmaya yoğun biçimde katılan bir grupta, birbirinden bağımsız çok sayıda küçük etkinin zamanla birbirini dengelemesi. Bu nedenle grubun genel yönünü değiştirmek zorlaşıyor. Ancak çok sayıda kişi kısa bir süreliğine bile olsa tarafsız hale geldiğinde, aktif olarak karar veren grubun büyüklüğü küçülüyor.Yates, "Daha az aktif oy söz konusu olduğunda aynı küçük etki, örneğin kısa süreliğine diğer yöne hareket eden yerel bir grup, doğruluğu belirsiz küçük bir bilgi ya da taraf değiştiren birkaç kişi, grubun yönü üzerinde oransal olarak daha büyük bir etki yaratıyor" diyor.Yates'e göre çekirgeler, tarafsızlığın herkese yeniden değerlendirme yapabilmeleri ve fikir birliğine ulaşabilmeleri için gerekli olan duraklama anını yaratabildiğini öğretiyor.Buradan çıkarılacak ders ne? Mevcut durumu değiştirmek istiyorsanız kararsızlardan endişe etmeyin; daha fazla insanı kararsız olmaya teşvik edin.Farklı kişiliklere sahip hamamböcekleriTartışmaya çok sayıda güçlü karakter katıldığında grup olarak bir sonuca varmak özellikle zorlaşabiliyor. Kendini olayların başkahramanı gibi gören çok sayıda insan, kolektif iradenin önüne geçerek tartışmayı kendi istediği yöne sürükleyebiliyor.Ancak hamamböcekleriyle yapılan bir araştırma, bir grup içinde güçlü bireysel kişiliklerin bulunmasının karar alma sürecini aslında hızlandırabileceğini gösteriyor.

Bazı hamamböcekleri cesur, bazıları ise ürkek oluyor. Japonya'daki Tokyo Metropolitan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Isaac Planas-Sitjà, hamamböceklerinin bir araya gelme davranışını incelemek için bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi. Bu simülasyon, örneğin hamamböceklerinin buzdolabının arkasındaki belirli ve karanlık bir köşede nasıl saklandığını taklit ediyordu.Planas-Sitjà sistemi önce kişilik farklılıklarının bulunmadığı, ardından bazı kişilik farklılıklarının olduğu ve son olarak kişilik farklılıklarının çok fazla olduğu grupları içerecek biçimde değiştirdi.Her hamamböceğinin tamamen aynı şekilde davrandığı modellerin, hamamböceklerinin gerçek hayattaki karar alma biçimine yaklaşmayı bile başaramadığı görüldü.Öte yandan kişilik farklılıklarının fazla olduğu gruplar, daha fazla sosyal etkileşim yaşandığı için kolektif kararları daha hızlı aldı.Planas-Sitjà, "Çok şaşırdım. Bir eğilim görmeyi bekliyordum ama bu kadar açık ve tekrarlanabilir bir örüntü beklemiyordum" diyor.Planas-Sitjà'ya göre yalnızca cesur ya da keşfetmeyi seven bireylerden oluşan hamamböceği grupları, fazla hareket ettikleri için biraraya gelmekte ve uygun bir barınağı seçmekte daha fazla zorlanıyor. Çok fazla ürkek bireyin bulunduğu gruplar ise bir yere hızla yerleşebilse de kötü bir barınak seçme riskiyle karşı karşıya kalıyor.Planas-Sitjà, "Kolektif zekayı ortaya çıkaran şey, işbirliğinin derecesi ile davranış çeşitliliği arasındaki hassas denge" diyor."Bu küçük hayvanlarda kişilik bu kadar önemliyse, daha fazla toplumsal karmaşıklık katmanına sahip toplumlarda yaşayan canlılar üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olabileceğini tahmin edebiliriz."Derinlemesine düşünen sineklerBazen içgüdülerimizi bastırarak mantıklı olduğunu düşündüğümüz kararlar alıyoruz; bu kararlar içimizde yanlış oldukları hissini uyandırsa bile. Bazen de hatalarımızdan ders çıkarmadan, bir konudaki derin inançlarımızın peşinden gidiyoruz.Meyve sineklerinin, karar verirken kendimizin daha fazla farkında olmamız konusunda bize öğretebileceği çok şey var.

Araştırmalar, meyve sineklerinin attıkları her adımı şekillendirirken dışarıdan ve içeriden gelen bilgileri birleştirme konusunda son derece algıları açık canlılar olduğunu gösteriyor. Örneğin iki koku arasında seçim yaparken kokular birbirine ne kadar çok benziyorsa sinekler de o kadar uzun süre tereddüt ediyor. Sanki seçeneklerin artılarını ve eksilerini hesaplıyorlar.Lezzetli ancak besleyici olmayan bir ödülle, tadı acı fakat besleyici ve şekerli bir madde arasında kaldıklarında, seçimlerinin net değerini hesaplayabiliyor ve sağlayacağı besin karşılığında kötü tatlı yiyeceğe katlanabiliyorlar.Ayrıca tehdit barındıran büyük bir ödül yerine daha küçük fakat daha güvenli bir ödülü tercih etme olasılıkları daha yüksek. Ancak çok aç ya da stresli olduklarında bu durum değişebiliyor.Olumlu bir kokuyu bir ödülle ya da olumsuz bir kokuyu bir ödülle ilişkilendirecek şekilde eğitilen sağlıklı sinekler, genellikle belirsiz bir kokuya yaklaşarak ne olacağını görmeye istekli oluyor. Stres altındaki sinekler ise bu riski almamaya daha yatkın davranıyor.Tıpkı sineklerde olduğu gibi, bizim de içsel durumumuz bazen muhakeme yeteneğimizi gölgeleyebiliyor. Ancak sinekler, sürekli olarak kendimiz ve başkaları hakkında edindiğimiz küçücük algı parçalarından oluşan rengarenk bir bütün olan içgüdülerimizin ve öğrendiğimiz deneyimlerin, kimi zaman sağlıklı kararlar vermemize yardımcı olabileceğini de hatırlatıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .