Bulutklinik, Callendoc markasıyla globale açılıyor

Bulutklinik, Berlin'de açtığı ilk ofisle Türkiye'de geliştirdiği yerli ve milli teknoloji altyapısını globale taşıyor. Şirket, Avrupa'da sağlık sistemi sorunlarına çözüm üretmeyi ve varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Bulutklinik, geliştirdiği inovatif çözümleri "Callendoc" markasıyla globale açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tohum Holding'in yatırım şirketleri arasında yer alan Bulutklinik, Berlin'de açtığı ilk ofisle Türkiye'de geliştirdiği yerli ve milli teknoloji altyapısını globale taşıyor.

Türkiye'de pazar penetrasyonu sağlayan girişim, ülkemizde geliştirdiği teknolojisini Almanya'dan başlayarak tüm Avrupa'ya yayma hedefiyle "Callendoc GmbH" markası ile Berlin'de ilk iştirakini kurdu.

Bulutklinik sağlık yazılımları alanında edindiği tecrübelerle global pazarda yer edinmeyi, Avrupa'da gittikçe artan sağlık sistemi sorunlarına Türkiye'de edindiği bilgi birikimi ve deneyimini kullanarak dijital çözümler üretmeyi ve Avrupa'da varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Blutklinik kurucularından Yusuf Güleç, yerli girişim Bulutklinik'in Callendoc GmbH adlı iştirakiyle Berlin'de temsil edildiğini ve iştirakinin kliniklerin ihtiyaçlarının bulut tabanlı tek bir yazılım ile çözen yeni bir iş modeli olduğunu aktardı.

Bulutklinik Medikal Direktörü Dr. Necip Yarız ise Almanya'nın sağlık sisteminde muayenehanelerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Türkiye'ye oranla pazarın hem sayıca hem de hacimce büyüklüğü, global açılım için ilk ayağımızın Almanya olmasını sağladı. Aynı zamanda Avrupa'da sağlığın dijitalleştirilmesine son zamanlarda artan talebin Avrupa Start-up ekosistemindeki yerimizi arttıracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulutklinik 2023 itibarıyla 3.9 milyon hastaya hizmet üretti

Verilen bilgiye göre, 2023 itibarıyla 12 bin aktif kliniğe, 3.9 milyon hastaya hizmet verir hale gelen şirket, geliştirdiği mobil uygulama sayesinde doktor ve hastaları buluşturuyor.

Bu kapsamda sistemi kullanan doktorlar, MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi) ile hasta takip süreçlerini kolayca yönetebiliyorlar. Hastalar ise Sağlık Bakanlığı onaylı USBS (Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi) ile online doktor görüşmeleri yaparak dilediği yerden, cep telefonu ile istediği branştan uzmanlara erişim sağlayabiliyor. E-reçete özelliği ile hastaların kliğine gitmeden reçete süreçlerini yürütmelerine olanak sağlıyor.

Dijital sağlık çözümlerini sigorta şirketlerine de sunmayı hedefleyen Bulutklinik, 2023 itibarıyla Allianz Sigorta ile iş birliğine adım atmış, sigorta şirketinin anlaşmalı hekimleri ile sigortalılarını bir araya getiren Vivy uygulamasının çevrim içi görüşme altyapısını da sağlamaya başladı.