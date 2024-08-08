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Boeing'e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya'ya dönemiyor

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Yolcu uçaklarında yaşadığı sorunlarla gündemde olan Boeing'in Starliner uzay mekiğindeki 2 astronotun gelecek yıla kadar Dünya'ya dönemeyecekleri açıklandı. NASA ise astronotların Boeing'in rakibi SpaceX'e ait mekikle Dünya'ya dönüşünü gündeme aldıklarını duyurdu.

Boeing'in sorun üstüne sorun yaşayan ve Dünya'ya dönemeyen Starliner mekiğindeki 2 NASA astronotunun gelecek yıla kadar uzayda kalacağı açıklanırken NASA'nın ise astronotları döndürmek için Boeing'in rakibi SpaceX ile görüştüğü öğrenildi.

6 Haziran'dan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, bir hafta sürmesi gereken deneme misyonu kapsamında uzay görevine başlamıştı. Haziranda Dünya'ya dönmesi gereken Starliner'ın dönüşü defalarca ertelenirken mühendisler, dönüşü engelleyen teknik sorunları çözmek için yoğun çaba harcıyor.

2 ASTRONOT SPACEX İLE DÖNEBİLİR

NASA'dan dün yapılan açıklamada, Starliner'da yaşanan sorunların başta düşünülenden daha ciddi olabileceği ve iki astronotun Boeing'in rakibi SpaceX'e ait mekikle Dünya'ya dönüşünün değerlendirildiği bildirildi. İki astronotun Dünya'ya dönüşünün 2025'te gerçekleşmesi beklenirken bu durum, ABD havacılık devi Boeing'e yeni bir darbe oldu. Bir süredir yolcu uçaklarında art arda yaşanan sorunlar nedeniyle güvenliği sorgulanan ve tepkilerin hedefi olan Boeing, uzayda da itibar kaybına uğradı.

Boeing'e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya'ya dönemiyor

HELYUM SIZINTILARI MEKİKTE SORUNLARA YOL AÇTI

Starliner mekiğine planlanmayan giderler için fazladan 125 milyon dolar harcayan Boeing, helyum sızıntılarının mekikte sorunlara yol açtığını belirtmişti. Şirket, mekikte iki astronotun hayatını güvenceye alacak yeterli kaynak bulunduğunu ifade etmişti. Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Boeing'e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya'ya dönemiyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Spacex Boeing Dünya NASA Uzay Teknoloji Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

ARSLANOĞLU Hakan:

2 Astronotun uzayda çocukları olursa, çocuğun kimliğinde doğum yeri Uzay mı yazar.

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Zor Hayat:

Dünyaya dönüp ne yapacaklar orda koloni kursunlar

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