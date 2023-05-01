Bilişim Vadisi İstanbul, İzmir ve Bakü'de de açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla hayata geçirilen Bilişim Vadisi, Kocaeli'nin ardından İstanbul, İzmir ve Bakü'de de açılıyor. İzmir, İstanbul ve Bakü'de açılacak Bilişim Vadileri için yarın saat 11.00'de İzmir'de tören düzenlenecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla hayata geçirilen Bilişim Vadisi, Kocaeli'nin ardından İstanbul, İzmir ve Bakü'de de açılıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir, İstanbul ve Bakü'de açılacak Bilişim Vadileri için yarın saat 11.00'de İzmir'de tören düzenlenecek. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında Bilişim Vadisinin önemli rol oynadığını belirterek, "Bilişim Vadisi bir lokasyon değildir, aslında bir fikirdir ve lokasyonları vardır. Kocaeli'de, İstanbul'da, İzmir'de, Bakü'de başka bir zaman başka bir ülke veya şehirde de olabilir. 2 Mayıs'ta bu 3 teknoloji ve inovasyon üssünün resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bilişim Vadisi markasına değer katacak bu açılışlarla vadimizi uluslararası arenada da daha bilinir ve görünür hale getireceğiz" diye konuştu.