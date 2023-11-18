Bilinmeyen Numaraları Sorgulama Yöntemleri

Rehberinize kayıtlı olmayan birinden gelen çağrı merak uyandırabilir. İnternetten telefon numarası sorgulama yöntemleri ile bilinmeyen numaraların sahibini öğrenmek artık çok kolay. Uygulamalar, GSM operatörleri ve sosyal medya gibi yöntemlerle numara sorgulama yapabilirsiniz.

Rehberinize kayıtlı olmayan birinden gelen çağrı merak uyandırabilir. Özellikle de ısrarla aralamalar devam ediyorsa kuşku duymaya neden olabilir. Bilinmeyen numaraları engellemek de bir çözüm olabilir. Ancak bu yüzden birçok fırsatı kaçırabilirsiniz. Peki arayan telefon numarası kime ait? Bunu öğrenmenin başka yolu yok mu diyenler için işte karşınızda internetten telefon numarası sorgulama yöntemleri…

Bilinmeyen çağrılara son: İnternetten telefon numarası sorgulama yöntemleri!

Rehberinizde kayıtlı olmayan bir çağrının sahibini öğrenmek artık çok kolay. İnternetten telefon numarası sorgulama yöntemleri bir klavye kadar uzağınızda. Birçok kişi bilinmeyen numaranın sahibini bulmak için numarayı kaydedip WhatsApp profilinden tahmin etmeye çalışıyor. Ancak bu yöntem her zaman çok etkili olmayabiliyor. Diğer yöntemlere de göz atabilirsiniz.

Uygulamalar aracılığıyla bilinmeyen numaraları sorgulayabilirsiniz. Bunun için çeşitli uygulamalar var. Bu uygulamalardan birisi de Truecaller uygulaması. Uygulama Android ve iOS cihazlar için geliştirildi. Trucaller uygulaması, gelen yabancı numaraları otomatik olarak tanımlıyor. Uygulamayı kullanarak telefon numarası sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Truecaller uygulamasını indirin

Uygulamayı açın

Gerekli izinleri verin

WhatsApp'tan çok şaşırtan özellik! Telefon numarası tarih oluyor

Ayrıca sizi arayan numaranın kim olduğunu öğrenmek için GSM operatörlerinin sunduğu hizmetlerden kolayca faydalanabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir detay daha var GSM operatörleri bu hizmetleri ücretli olarak kullanıma sunabilir. Bu nedenden dolayı önce GSM operatörünün müşteri hizmetlerine danışıp ve hizmetin ücretli olup olmadığını sorabilirsiniz.

Vodafone için numara sorgulama nasıl yapılır?

Vodafone'a ait bir sim kart kullanıyorsanız Vodafone Bilinmeyen Numaralar Servisi'nden sorgulama yapmak için 11842 Bilinmeyen Numaralar servisimizi arayabilirsiniz. Ayrıca SMS yoluyla da sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyin

Telefonunuzun mesajlar uygulamasını açın.

"KIM" yazıp boşluk bırakın ve başında 0 olmadan 10 haneli numarayı tuşlayın.

Mesajı 7048'e gönderin.

Turkcell için numara sorgulama nasıl yapılır?

Turkcell'e ait bir sim kart kullanıyorsanız bilinmeyen numaranın kim olduğunu öğrenmek için bir kısa mesaj atmanız yeterli olacaktır. Ancak bu hizmetin ücretli olduğunu unutmamanız gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek hızlıca telefon numarasının kime ait olduğunu bulabilirsiniz

Telefonunuzun mesajlar uygulamasını açın.

"KIM" yazıp başında 0 olmadan numarayı yazın.

Oluşturduğunuz mesajı 2200'a kısa mesaj atabilirsiniz.

Ayrıca Turkcell'in geliştirdiği Upcall uygulamasını da kullanabilirsiniz. Ayda 3 tane olmak üzere ücretsiz olarak Turkcell abonelerine ait bilinmeyen numara sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. Ayda 500 adet Turkcell abonelerine ait bilinmeyen numara sorgulaması için aylık belirli bir ücret karşılığında "Upcall Dolu Dolu" isimli paketi alabilirsiniz. Bu paket sayesinde uygulama reklamsız da kullanılabilir.

Türk Telekom aboneleri için numara sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom'un resmi sayfasında işlemler menüsünden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşarak isme ve numaraya göre sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca 11811'i arayarak bilinmeyen numaranın kim olduğunu bulabilirsiniz. Ancak bu hizmetin ücretli olduğunu unutmayın!

Arama sayfasını açın.

"*100#" numarasını arayın.

Bilinmeyen Numaralar Servisi'ni seçin.

Sorgulama işlemini yapın.

Telefon numarasını arama motorunda aratabilirsiniz!

Eğer sizi arayan numara kurumsal bir hesapsa bu yöntem sayesinde kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada arama yapmak!

Facebook ve Linkedin gibi sosyal medya mecralarında telefon numarası ile arama yapabilirsiniz. Böylece numaranın kayıtlı olduğu profili görüntüleyebilirsiniz. Ancak bunun için önemli bir şart var. Profilin gizli olmaması gerekiyor.