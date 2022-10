Benzeri görülmedi! James Webb, Yaratılış Sütunları'nın en net görüntüsünü paylaştı

Nasa'nın devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadar paylaştığı görüntülerle gündemde yer almayı başardı. Şimdi ise James Webb, 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki 'Yaratılış Sütunları'nın en net görüntüsünü paylaştı. Görüntü, her detayıyla görenleri büyüledi.

James Webb, Yaratılış Sütunları'nın şimdiye kadarki en net görüntüsünü paylaştı

James Webb Uzay Teleskobu, aralık 2021'de evreni incelemesi için uzaya fırlatıldı. Gözlemle birlikte görenleri hayran bırakan görüntüler gelmeye başladı. Gök bilimciler şimdi de 'Yaratılış Sütunları' (Pillars of Creation) olarak bilinen toz bulutunu incelemeye başladı.

This is what you've waited for. Journey with us through Webb's breathtaking view of the Pillars of Creation, where scores of newly formed stars glisten like dewdrops among floating, translucent columns of gas and dust: https://t.co/5ea1kCzU5x Here's your guided tour ?? pic.twitter.com/jFiDDrMUPl — NASA Hallo-Webb Telescope ?????? (@NASAWebb) October 19, 2022

Nasa, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada James Webb'in, yoğun gaz ve toz bulutları içinde yeni yıldızların oluştuğu ikonik Yaratılış Sütunları'nın oldukça ayrıntılı bir görüntüsünü yakaladı. Daha öncesinde Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntüler herkesi büyülerken şimdi, hiç olmadığı kadar net haliyle karşımıza çıkıyor.

Görüntüye baktığınız zaman üç boyutlu sütunlar, görkemli bir kaya oluşumuna benziyor. Bu sütunlar, yakın kızılötesi ışıkta bazen yarı saydam görünen soğuk yıldızlararası gaz ve tozdan oluşuyor. James Webb'in yakaladığı yeni görüntü, araştırmacıların yıldız oluşum modellerini yenilemelerine yardımcı olacak. Ayrıca yıldızların nasıl oluştuğunu ve milyonlarca yıl boyunca bu tozlu bulutlardan nasıl çıktığını daha iyi anlayacaklar.

Fotoğraf, Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) tarafından elde edildi. Görüntü, ortaya çıkan bulutların ince yapıları ve görüntü boyunca kıvılcımlar saçan sütunları ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. NASA yaptığı açıklamada, bu yıldızların çoğunun sadece birkaç yüz bin yıl önce doğduğunu söyledi.

James Webb'in Twitter'dan yaptığı paylaşımdan sonra Hubble Uzay Teleskobu bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda ise 2014'te çekilen görüntüyle yeni görüntüyü karşılaştırdı. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean bir açıklama yaptı.

"Kartal Nebulası'nı 1990 ortasından beri inceliyorum, Hubble'ın gösterdiği o ışık yılları uzunluğundaki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum. James Webb'ten gelecek fotoğrafları büyüleyici olacağını biliyordum. Öyle de oldu."

Peki, siz James Webb'in yakaladığı Yaratılış Sütunları görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!