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Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile ilk testinde hedefi başarıyla vurdu

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Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti

AKINCI, ASELFLIR-500 İLE UÇTU

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar AKINCI, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testte ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi Entegrasyonu başarıyla yapıldı.

DENİZ ÜSTÜNDE HEDEFİ BAŞARIYLA İMHA ETTİ

Açıklamaya göre, ASELFLIR-500'ün bugün yapılan testte Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegre edilmesi ile Türk savunma sanayi önemli bir eşiği daha geçti. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti.

Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile ilk testinde hedefi başarıyla vurdu

Böylece Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş ve atış testinde muharebe sahasındaki etkisini gözler önüne serdi.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da X hesabından yaptığı paylaşımda "Türk havacılığının altın çağı. Gökte Bayraktar #AKINCI Denizde Albatros-T İDA 2 x MAM-T 1 x MAM-L ve kendi sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli deniz hedefi atışları tam isabetle vuruldu." ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile ilk testinde hedefi başarıyla vurdu

Haberler.com Haber Merkezi / Turan Yiğittekin - Teknoloji

İnsansız Hava Aracı TİHA Savunma Havacılık Teknoloji Dünya Haberler

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