Balıkesir Üniversitesi'nde Simülasyon Merkezi Açıldı

Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle kurulan, çeşitli simülatörlere sahip Simülasyon Merkezi, bilgisayar, makine, endüstri ve mekatronik mühendislikleri bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencilerine eğitim olanağı sunuyor.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık tarafından üniversite ve sanayi işbirliğiyle öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 3 ay önce Simülasyon Merkezi hayata geçirildi.

Bilgisayar, makine, endüstri, mekatronik mühendisliği bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencileri, F-4, F-16, hava, kara ve deniz araçlarının hareket platformları, uzay bilim aracı, 8 eksenli hibrit uçak simülatörü ve otomobil yarışı simülatörünün bulunduğu merkezde cihazları tecrübe ediyor.

Merkezdeki simülatörlerde gelecekteki meslekleri için deneyim kazanan öğrenciler, okullarından daha donanımlı mezun olma fırsatı yakalıyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AA muhabirine, simülasyon merkezinin üniversite için heyecanlı ve ümit verici bir çalışma olduğunu söyledi.

Sanayi ve üniversite işbirliği uygulanmasının önemini vurgulayan Oğurlu, şöyle konuştu:

"Bu cihazlar sadece Türkiye'de ve ABD'de olan cihazlardır. Simülasyon cihazları her yerde var fakat 8 eksen üzerinde hareket kabiliyeti olan bu cihazlar başka bir yerde yok. Biz bunları yurt dışından almak için milyonlarca dolar para ödüyoruz. Bunun burada yerli bir teknolojiyle Türk üniversitesi ve Türk şirketinin aracılığıyla hayata geçiriliyor olmasını açıkçası çok değerli buluyoruz. Simülasyon Merkezi hem ülkemizin ekonomisi açısından hem de savunma ve oyun sanayisi konusunda mühendislerimizin, şirketlerimizin neler yapabileceğini, nelere gücünün yettiğini göstermesi bakımından heyecan verici."

"Bu sistemler bir pilotun yetişmesi için çok önemli"

Prof. Dr. Oğurlu, çalışmanın mühendislik öğrencileri için önemli olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki cihazların 8 eksen üzerinde hareket etmesi çok istisnai bir durumdur, başka yerlerdeki cihazlarda sınırlı hareket ve ekran karşısında eğitim alınılabiliyor. Şu anda burada üretilmiş cihazlar ABD teknolojisini yakalamış durumda. Hatta arkadaşlarımız 9 serbestlik dereceli ve sınırsız hareket kabiliyetine sahip bir proje üzerinde çalışıyor. Bu da gerçekleşirse dünyada bir ilke bile imza atabiliriz."

"En gelişmiş sanal gerçeklik uygulamalarını kullanabiliyoruz"

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulunda görevli akademisyen ve MRS Havacılık Teknoloji Lideri Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Ulutaş da hava, kara ve deniz araçlarının eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen simülasyon sistemlerini ileri seviyeye taşıdıklarını anlattı.

Dairesel eksenlerde 8 serbestlik derecesini ve dairesel eksenlerde sınırsız hareket yeteneğini gerçekleştiren ikinci firma olduklarını ifade eden Ulutaş, şöyle devam etti:

"Bununla beraber genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisini simülasyon cihazlarımıza entegre etmeyi de başardık. Bu sistemle dünyanın en gelişmiş sanal gerçeklik uygulamalarını simülatörlerde kullanabiliyoruz. Şirketimiz, üniversitemizle çok uyumlu bir yolculuk yapıyor. Üniversitenin bilgi, birikim ve yeteneklerini, yetişmiş insan portföyünü, bilimsel gücünü, şirketin hızlı ve etkin hareket kabiliyetiyle birleştirip aslında yeni bir model ortaya koyuyoruz."

Ulutaş, uygulanan projeyle üniversite ve sanayi işbirliğinin tam olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

"Öğrencilerimiz burada geleceğe hazırlanıyor"

Simülasyon Merkezi'nin öğrencilere büyük katkısının olduğunu vurgulayan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz henüz öğrenim görürken merkezimizde onlara Türkiye'de tamamen yerli ve milli teknolojilerin nasıl hayata geçirildiğini gösteriyoruz. Onların da bunu yapabileceklerini hissettiriyoruz. Onlarda bu farkındalığı oluşturuyoruz. Öğrencilerimizi henüz staj aşamasındayken sisteme kabul ediyoruz. Mezuniyetleri sonrasında ise istihdamlarını gerçekleştiriyoruz. Burada çalışan personelimizin yüzde 80'i Balıkesir Üniversitesinin mezunu. Üniversitenin teknolojiye yatırım yapması çok kolay olmuyor. Bu merkez sayesinde öğrencilerimiz Türkiye ve dünyadaki en son teknolojilere doğrudan dokunarak ve bunları geliştirebilecek bir fırsat kazanıyor. Öğrencilerimiz burada gerçek anlamda geleceğe hazırlanıyor ve Türk mühendislerinin nitelikli bir şekilde yetişmesini sağlayacak bir ortamı burada hazır bulunduruyoruz."

Balıkesir Üniversitesinden mezun olduktan sonra MRS Havacılık'ta görev yapmaya başlayan ve simülasyon merkezindeki ürünlerin satışından sorumlu Canberk Bilal de merkezin öğrencilerin ufkunu açmakta önemli olduğunu bildirdi.