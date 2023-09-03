BAİBU, orman yangınlarında zarar gören bölgeleri tohumlama yapabilen hava aracı geliştirdi

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Muhsin Uğur Doğan ve 5 öğrencisi, orman yangınlarında zarar gören bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için, tohumlama yapabilen hava aracı geliştirdi.

BAİBU Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Muhsin Uğur Doğan ve 5 öğrencisi, 2 yıl önce Marmaris ve Manavgat'ta çıkan orman yangınlarının ardından yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için çalışma yapmaya karar verdi. Dr. Doğan ve 5 öğrencisi, yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından 'Seedrone' adını verdikleri hava aracını geliştirdi. 8 kilogram ağırlığındaki 'Seedrone', 4 kilogram tohum taşıyarak bir seferde 20 hektar araziyi tohumlandırabiliyor. Ankara'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıtıma sunulan hava aracı, katılımcıların da ilgisi gördü.

'YANAN ORMANLARI YEŞİLLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'

BAİBU öğretim üyesi Dr. Doğan, 2 yıldır bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Mayıs ayında TEKNOFEST'te 'Baysal Teknoloji Takımı' ile beraber yarışmalara katıldık. 5 bin 283 proje arasından 9'uncu olduk. 'Seedrone' projesini yanan ormanları yeşillendirmek amacıyla yaptık. 2 yıl önce Marmaris ve Manavgat'ta orman yangınları olmuştu. Engebeli yerlerde tohumlama yapmak hem maliyetli hem de zaman açısından problemli. Bu nedenle projeyi yapmayı düşündük. Yangından sonra o alanlarda tohumlama yapmak için kullanılabilir. 'Seedrone' ile 1 hektar alana 3 dakikada tohum atabiliyoruz. Maliyeti de böylece düşürmüş oluyoruz. Aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Son zamanlarda ormanlarda yangınlar çıkıyor, yanan ormanları yeşillendirmemiz gerekiyor dedi.

'Seedrone'nin başka alanlarda da kullanılabileceğini belirten Dr. Doğan, Aracımız 6 motordan ve 2 yemleme ünitesinden oluşuyor. Yemleme ünitesi değiştirilerek ilaçlama ya da farklı alanlarda da çalışmaları yapılabilir. Kışın ormanlarda aç kalan hayvanlarımızı yemlemede de kullanmayı düşünüyoruz. Bunun çalışmalarına da başlayacağız ifadelerini kullandı. (DHA)