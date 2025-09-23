Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST'te 11 Madalya Kazandı

Atatürk Üniversitesi, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te 4 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülükle 11 madalya kazandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yer aldı.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Hatice Nur Akdoğan'ın eğitim kategorisinde geliştirdiği ve Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında yürütülen "DislexPen: Disleksi ve disgrafi için yapay zeka destekli akıllı kalem" projesi; 5G konumlandırma yarışmasında, Yağmur Yaşarbaş kaptanlığında, Doç. Dr. Mete Yağanoğlu danışmanlığında mezun mühendislerden Zeynep Sude Kırmacı ve Muhammed Nurettin Yıldız'dan oluşan "KARMAKAFAI" takımı; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Bölümünden Emirhan Varcan ve Tuba Çakıcı Can tarafından geliştirilen iletişim ve enerji altyapılarında yaşanan kesintilerin kaynağını hızlı bir şekilde tespit edebilen mikrodenetleyici tabanlı akıllı alarm ve bildirim sistemi; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora mezunu Dr. Habibe Güneş, Prof. Dr. Sevda Küçük danışmanlığında gerçekleştirdiği "Görsel ve fiziksel programlamaya dayalı fen etkinliklerinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri" başlıklı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki tez çalışmasıyla 4 Türkiye birinciliği elde edildi.

Yenilikçi çevresel sürdürülebilirlik projelere ikincilik ödülü

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Erentürk danışmanlığında hazırlanan, Tturksrocket takımı dikey inişli roket projesi, Doç. Dr. Bahar Çiftçi öncülüğünde geliştirilen "Terapötik dokunmatik sistem" projesi ve Prof. Dr. Yahya Bulut çevresel sürdürülebilirlik açısından yenilikçi olan "Topraksız canlı rulo çim" projesi ile Türkiye ikinciliği kazanıldı.

Sağlık ve akıllı sistemler alanındaki projeler üçüncülük getirdi

Doç. Dr. Bahar Çiftçi ile uzman hemşire Ensar Doğan'ın ortak çalışması "İdrar kateteri taşıma çantası" projesi; bilgisayar mühendisliği bölümünden Samet Can Akbulut ve Hümeyra Ören'in Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında geliştirdiği "Diyabetliler için yapay zeka destekli otomatik karbonhidrat sayımı ve insülin dozu hesaplama uygulaması" projesi; Doç. Dr. Dal rehberliğinde geliştirilen kamusal alanlardaki tuvaletlerde hijyen ve yoğunluk takibini mümkün kılan Nesneledin İnterneti (IoT) tabanlı sistem önerisiyle Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisindeki "Hygine Track" projesi ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay danışmanlığında geliştirilen ve hayvanseverleri sosyal medya, ilan ve barınak sistemiyle bir araya getiren Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisindeki "DostAra" mobil uygulaması ile toplamda 4 Türkiye üçüncülüğü elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin tüm mensuplarını gönülden kutladığını belirterek, "TEKNOFEST Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en güçlü yansımalarından birisi. Bu prestijli platformda Atatürk Üniversitesinin 11 ödül ile temsil edilmesinden büyük bir gurur duyduk. Başarı elde eden tüm öğrenci ve akademisyenleri tebrik ederiz. Üniversite bünyesinde bilim, teknoloji ve yenilikçilik odaklı çalışmalar yürütenleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.