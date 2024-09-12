ASELSAN Akademi'den 104 Mezun Daha

ASELSAN'ın üniversitelerle işbirliği içerisinde yürüttüğü ve "dördüncü nesil üniversite" olarak adlandırdığı ASELSAN Akademi, yeni mezunlarını verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Akademi'den 104 şirket çalışanı daha mezun oldu.

Bugüne kadar ASELSAN Akademi'yi başarıyla tamamlayanların sayısı 425'e ulaşırken, tören ASELSAN Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Program, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) paydaşlığı ile sürdürülüyor.

Mezuniyet törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ODTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil katıldı.

Törende 2023-2024 akademik yılı içinde eğitimini tamamlayan 6'sı doktora, 98'i yüksek lisans olmak üzere 104 öğrenciye mezuniyet anısı olarak madalya takdim edildi. Törende, her anabilim dalı özelinde birinci olan tez çalışmasının sahipleri ödüllendirildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Karataş, ASELSAN'ın büyümesinden ve gelişmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Karataş, ASELSAN Akademi düşüncesinin tohumlarının 2016'da atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"ASELSAN Akademi çok önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. ASELSAN Akademi'yi kurulduğu günlerde dördüncü nesil üniversite olarak tanımlamıştık. Bunun çok önemli bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Biz de Savunma Sanayii Akademi'yi beşinci nesil akademi olarak tanımlamaya çalışıyoruz. ASELSAN Akademi, sadece lisansüstü eğitim vermiyor, üç eksende değişimi yönetiyor. ASELSAN Akademi'de kurumsal akademinin alçısını oluşturan bütün bileşenleri görüyorum. Bu akademinin dünyada örnek alınması gerekiyor. Sadece yapılan projeler değil, çok fazla fikrin üretim merkezi olarak çalışıyor. ASELSAN Akademi sadece teknik değil, etik ve sosyal yetkinlikler bağlamında önemli kazanımlar sağlayacak."

"KUANTAL modelini geliştiriyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Akyol da ASELSAN Akademi ile dünyada ilk defa üniversite ve sanayinin en güçlü yanlarını buluşturan yenilikçi bir model oluşturulduğuna dikkati çekti.

ASELSAN ile üniversiteler arasında kurulan organik bağa vurgu çeken Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASELSAN Akademi'den bugün 104 mezunumuzu uğurluyoruz. Böylece bugüne kadar 425 mezun vermiş olacağız, 625 de öğrencimiz var. Yakında beşinci üniversitemiz olan Hacettepe Üniversitesini bu güzel faaliyete ekleyeceğiz. ASELSAN olarak üniversitelerle her alanda yakın çalışmaya özen gösteriyoruz. Bugün ASELSAN'ın kendi içinde 11 AR-GE merkezi var. 27 üniversiteyle 74 AR-GE projesi yürütüyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğini geliştiriyoruz. KUANTAL'da kurduğumuz bir model var. TOBB ETÜ'deki ASELSAN Kuantum Laboratuvarı'nda akademisyenlerin tecrübesiyle çalışanlarımızın araştırma heyecanını buluşturuyoruz. Geleceğin teknolojisi dediğimiz yıkıcı, dönüştürücü, oyun değiştirici alanlarda gelecekteki güvencemiz olacak çalışmaları, bu modelle geliştirerek başarmak istiyoruz."

Büyük ve iddialı hedefleri olan ASELSAN'ın, toplumdaki güveninin de dalga dalga yayıldığını, yurt dışından dönüş programı olan Next Big Move to Türkiye'ye 8 ayda 506 kişinin başvurduğunu aktaran Akyol, "Bu tarihimizde aldığımız en yüksek başvurunun iki katına denk geliyor. ASELSAN Akademi ile katma değeri yüksek teknolojilerin geliştirilmesi sürecini yeni bir boyuta taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyol, ASELSAN Akademi'nin, dördüncü nesil üniversite modelinin en başarılı örneğini oluşturduğuna işaret ederek, program kapsamında ASELSAN personelinin akademik yetkinliğinin artmasıyla savunma sanayi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesine hız kazandırıldığını bildirdi.

Akyol, "ASELSAN Akademi'nin 2030'da dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketi sıralamasına girme hedefimizin en önemli taşıyıcısı olacağını düşünüyorum." görüşlerini kaydetti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil de ASELSAN Akademinin önemli bir işbirliği modelini kapsadığını belirtti.

Yozgatlıgil, "Böyle bir başarıya sahip olan ikinci bir akademi modeli yok. Bundan sonra da ASELSAN Akademi'nin başarılı sürecinin devam etmesi yönünde tüm desteği vereceğiz. Nice örnek işbirliği modelleriyle ASELSAN'ın, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkısını artırarak sürdüreceğinden şüphem yok. Böyle bir modelin parçası olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

2017'de hayata geçirildi

ASELSAN Akademi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile 1 Ağustos 2017'de imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

Program kapsamında, uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanıyor. ASELSAN Akademi ile tecrübeli üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olabiliyor.

Savunma sanayi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Savunma Sanayii Akademi ile ASELSAN'ın projelerine katkı sunan ASELSAN Akademi, ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmalar yürütüyor.