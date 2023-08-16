Asansörlerde Kabin İç Kapısı Zorunluluğu Getirildi

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, asansör yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren asansörlerde kabin iç kapısı zorunluluğu getirildiğini belirterek, kabin iç kapısı bulunmayan asansörlerin ağır kusurlu olarak nitelendirilen kırmızı etiket alacağını söyledi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, önceki yıllarda yeşil veya mavi etiketli asansörlerin, son denetimlerde kırmızı etikete dönüşmesi ile ilgili yakınmalarla karşılaştıklarını belirtti. Atmaca, asansörlerin denetim kriterlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerle belirlendiğini ifade ederek, denetim yapan tüm akredite kurum veya kuruluşların, bakanlığın belirlediği ve güncelleyebildiği bu kriterlere göre denetimlerini gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Kontrol kriterleri bakanlıkça belirleniyor

Zaman zaman vatandaşlar tarafından, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinde uygunsuzluklara yol açabilen kriterlerin, hangi kurum tarafından belirlendiği yönünde sorularla karşılaşabildiklerini belirten Başkan Atmaca, "Net olarak ifade etmeliyim ki asansörlerde denetim kriterleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerle düzenlenmiş durumdadır. Bakanlıkça yetkilendirilen çok sayıda A Tipi muayene kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar üçüncü taraf muayene hizmetleri sağlayan bağımsız kuruluşlardır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası da Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir A Tipi muayene kuruluşlarından birisidir. Yıllık periyodik kontrollerde uygulanacak kontrol kriterleri tüm muayene kuruluşları için aynıdır. Yeni monte edilecek asansörlerin güvenli halde piyasaya arzı, mevcut asansörlerin de güvenlik seviyelerinin iyileştirilmesi için asansörün yapım yılına göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Bakanlık gerek ulusal ve uluslararası standartlar gerekse günün şartlarını göz önünde bulundurarak kriterleri belirlemekte ve güncelleyebilmektedir. Odamız gibi asansör periyodik kontrollerini yapan tüm A Tipi muayene kuruluşları, Bakanlık tarafından belirlenen bu kriterleri doğrudan uygulamakla mükelleftir. Yönetmelikte yapılan bir güncelleme yeni kriterleri ortaya çıkarabilmekte, bu da geçmiş yıllarda mavi ya da yeşil etiketli bir asansörü, son denetlemede kırmızı etikete dönüştürebilmektedir" diye konuştu.

Kabin iç kapısı yoksa ağır kusur

Güncellenebilen kontrol listeleri doğrultusunda denetimleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Atmaca, "Örnek vermek gerekirse, 13 Eylül 2022 tarihinde güncellenen yönetmelikle, asansörler için kabin iç kapısı zorunlu hale getirildi. Bu yönetmelik uyarınca, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapılacak periyodik kontrollerde, kabin iç kapısı olmayan asansörler, ağır kusur olarak nitelendirilen kırmızı etiket ile değerlendirilecek. Yeni asansörlerde böyle bir sorun yok ancak, eski binalarda bulunan asansörlerde kabin iç kapısı bulunmayanlara rastlayabiliyoruz. Bu asansörler için önceki yıllarda, eğer asansörün tasarımında kabin iç kapısı yoksa, kabin içine acil durdurma butonu konularak mavi etiket ile değerlendirebiliyorduk. Bakanlık tarafından yapılan bu güncelleme ile artık montaj tarihi ve kapasitesi ne olursa olsun, tüm asansörler için kabin iç kapısı zorunlu hale getirildi" diyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA