Apple, iPhone 15 serisi ile USB-C'ye geçiş yapıyor

Apple, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararların ardından Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi ile birlikte USB-C'ye geçiş yapacak. Yeni nesil iPhone modellerinin tanıtımına 1 aydan daha kısa bir süre kalmışken, bu konuda sızıntılar da gelmeye devam ediyor.

Apple, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararların ardındnan Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi ile birlikte USB-C'ye geçiş yapacak. Yeni nesil iPhone modellerinin tanıtımına 1 aydan daha kısa bir süre kalmışken, bu konuda sızıntılar da gelmeye devam ediyor.

iPhone 15 Plus'ın USB-C bağlantısı ortaya çıktı

Yeni nesil iPhone modelleri ile Lightning'den USB-C bağlantısına geçiş yapacak. Daha önce yeni modellerin USB-C bağlantıları hakkında fikir sahibi olmuştu. Şimdi ise yeni bir sızıntı, yeni nesil iPhone modellerinin USB-C bağlantısı hakkında daha fazla detayı bizlerle paylaşıyor.

iPhone15 Plus USB C connector detail pic.twitter.com/J0nDO7WPeU — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 14, 2023

Daha önce yaptığı sızıntılarla adını çokça duyuran Majin Bu, Twitter (X) üzerinden yaptığı yeni paylaşım ile iPhone 15 Plus'a ait 7 yeni görüntüyü gözler önüne serdi. Bu detaylı görüntü serisi ile yeni nesil iPhone modellerinin USB-C bağlantısı hakkında da çok daha fazla fikir sahibi olduk.

iPhone 15 serisinde kullanılacak olan USB-C konektörleri sızdırıldı!

Paylaşılan görsellerden ilk ikisi USB-C bağlantı noktasını altyapısını önden ve arkadan ortaya koyuyor. Diğer görseller ise USB-C konektörlerine veya tanımlayıcı etiketlerine odaklanmış durumda. 3LD3 olarak kodlanan bağlantı noktası hakkında yorum yapmak ise oldukça güç. Apple'ın bu bağlantı noktasını özel olarak ürettiği için kod numarası ile bir yorum yapmak şimdilik maalesef mümkün değil.

Son gelen bilgilere göre iPhone 15 ve 15 Plus'ın, Lightning bağlantı noktası ile aynı 480 Mbps veri aktarım hızı ve 20 W'a kadar şarj desteği sunan USB 2.0 standart konektörlerini taşıması bekleniyor. Diğer yandan iPhone 15 Pro ve Pro Max, ise USB 3.2 teknolojisine sahip konektörlere sahip olacak.

Apple, yeni nesil iPhone modelleri ile USB Type-C bağlantı noktalarına geçiş yapacak. Yeni nesil iPhone modellerini Type-C bağlantı noktaları ile ise 13 Eylül tarihinde görebileceğiz. Peki siz iPhone modellerinde USB-C bağlantılarının kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.