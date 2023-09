Apple, iPhone 15 Modellerini Tanıttı ve İndirim Yaptı

Apple, bugün düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile akıllı saat modelleri Apple Watch 9 ve Watch Ultra'yı tanıttı. Sonrasında ise cihazların Türkiye fiyatlarını açıkladı. Daha sonra Apple tarafından halihazırsa satışta olan iPhone modelleri için beklenmedik bir indirim yapıldı.

Apple bu sefer zam değil indirim yaptı!

Apple, geçtiğimiz yaz aylarında tam 5 kere fiyat listesini güncelleyerek zam yaptı. Üstelik son yıllarda da bir klasik haline gelmiş olan etkinlik zamlarına alıştık. Fakat bu kez beklenmedik şekilde satışta olan tüm iPhone modellerine indirim yaptı. Diğer ürünlerin fiyatlarında ise bir değişiklik bulunmuyor. Yani etkinlikle birlikte gelen zam yapma alışkanlığı sona erdi.

İndirim sonrası iPhone fiyat listesi

Cihaz12 Eylül fiyatı10 Temmuz fiyatı1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatı iPhone SE 64 GB24.999 TL24.914 TL24.999 TL21,999 TL19,499 TL18,499 TLiPhone SE 128 GB26.999 TL26.948 TL26.499 TL23,699 TL20,999 TL19,899 TLiPhone SE 256 GB30.999 TL31.016 TL30.499 TL27,199 TL24,999 TL22,699 TLiPhone 13 128 GB36.999 TL40.677 TL39.999 TL35,999 TL32,999 TL29,999 TLiPhone 13 256 GB40.999 TL44.745 TL43.999 TL39,499 TL34,999 TL32,799 TLiPhone 13 512 GB48.999 TL52.880 TL51.999 TL46,499 TL41,999 TL38,399 TLiPhone 14 128 GB43.999 TL48.304 TL47.499 TL42,499 TL37,999 TL35,999 TLiPhone 14 256 GB47.999 TL52.372 TL51,499 TLiPhone 14 512 GB55.999 TL60.507 TL59.499 TL52,999 TL46,999 TL44,399 TLiPhone 14 Plus 128 GB49.999 TL53.389 TL52.499 TL46,999 TL41,999 TL39,999 TLiPhone 14 Plus 256 GB53.999 TL57.457 TL56,499 TLiPhone 14 Plus 512 GB61.999 TL65.592 TL64.499 TL57,499 TL51,999 TL48,399 TLiPhone 15 128GB49.999 TLiPhone 15 256GB53.999 TLiPhone 15 512GB 61.999 TLiPhone 15 Plus 128GB56.999 TLiPhone 15 Plus 256GB60.999 TLiPhone 15 Plus 512GB68.999 TLiPhone 15 Pro 128GB64.999 TLiPhone 15 Pro 256GB68.999 TLiPhone 15 Pro 512GB76.999 TLiPhone 15 Pro 1TB84.999 TLiPhone 15 Pro Max 256GB76.999 TLiPhone 15 Pro Max 512GB84.999 TLiPhone 15 Pro Max 1TB92.999 TL

