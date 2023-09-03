Apple, iPhone 15 Lansman Tarihini Belirledi

Apple, iPhone 15 ve diğer cihazlarını tanıtacağı merakla beklenen lansman tarihini 12 Eylül olarak açıkladı. Ancak yüksek maliyetler ve bir dizi değişiklik bazı hayranların hoşuna gitmeyebilir.

Apple, iPhone 15 ve diğer cihazlarını tanıtacağı merakla beklenen lansman tarihini belirledi. Apple'ın "Wonderlust" olarak adlandırdığı etkinliği 12 Eylül'de gerçekleşecek. Ancak yüksek maliyetler ve bir dizi değişiklik bazı hayranların hoşuna gitmeyebilir.

iPhone 15 etkinliği bu yıl cep yakacak!

Lansmanın yıldızı İphone 15 olacak. Bu yıl dört modelin piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Standart ve daha büyük Plus ve daha gelişmiş Pro ve Pro Max. Hatta Apple'ın iPhone 15 Pro Max'i daha güçlü bir iPhone 15 Ultra modeline dönüştüreceğine dair söylentiler bile var.

Ancak bu yıl en iyi iPhone'u isteyen müşteriler her zamankinden daha fazla para ödeyecekler. Analistler, Pro modellerinin 100 ila 200 dolar artacağını belirtiyor. Buna yeni şarj aksesuarlarının maliyeti de ekleniyor. Çünkü Apple, iPhone'un uzun süredir değişmeyen şarj bağlantı noktasını USB-C ile değiştirdi.

iPhone 15 tasarımı ortaya çıktı! İşte beklenen yenilikler

Apple'ın uygun fiyatlı telefon serisinin üçüncü ve en yeni modelinin Mart 2022'de piyasaya sürülmesiyle yeni bir iPhone SE'ye dair hiçbir ipucu yok. Bu nedenle bu yılın sonbahar lansman etkinliğinde yeni bir iPhone SE'yi beklemiyoruz. Böylelikle uygun fiyatlı iPhone hayali başka sonbahara ertelenmiş oldu.

Ortaya çıkması neredeyse kesin olan yeni bir cihaz var: Apple Vision Pro. Haziran ayında tanıtılan AR/VR gözlüğünün 2024'ün başlarından önce Apple mağazalarına gelmesi ve müşterilere gönderilmesi beklenmiyor. Bu nedenle bu sonbaharda erken bir şekilde piyasaya sürülmesini beklemeyin. Ancak Apple' teknolojideki, heyecan verici ilerlemesini bu lansmanda tanıtma fırsatını kaçırmaz. Ancak anlaşılan o ki maliyeti epey cep yakacak!

Apple'ın iPhone 15 etkinliği Wonderlust ile birlikte birçok Apple ürünü raflarda yerini alacak. Lansman, bize artan fiyatlara rağmen hayran kitlesinde hala merak ve hayranlık uyandırıp uyandıramayacağını gösterecek.