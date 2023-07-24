Android Telefonlara Acil Durum Uydu Bağlantısı Geliyor

Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleriyle, hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı dışında olduğunuz istisnai durumlarda acil servislere bağlanmanıza yardımcı olabilecek acil durum uydu bağlantı sistemini kullanıma sundu. Kullanıma sunulduktan sonra birçok acil durumda işe yarayan bu özellik şimdi ise Android telefonlara geliyor. Son gelen bilgilere göre acil durum uydu bağlantı sistemi Android 14 ile birlikte kademeli olarak uyumlu Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlarda kullanıma sunulacak. Diğer yandan sunulacak yeni özelliğin donanım tabanlı olduğu için her Android 14 telefonda bu özellik kullanılamayacak. Dolayısıyla ileri düzey uydu bağlantılı acil durum sisteminin özelliğine sahip bazı Android cihazların bu acil durum sistemine kavuşacağını söyleyelim. Huawei Mate X3 uydu bağlantı sistemi ile fark yaratacak! Şu anda, Android 14'in genel kullanıma sunulma tarihi konusunda resmi bir açıklama yok. Google'ın yeni işletim sistemini muhtemelen bu yılın ağustos veya eylül aylarında kullanıma sunacak. Bu tarih yaklaştıkça Android 14'ün yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz. Diğer yandan geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 50, Mate 50 Pro ve ardından P60 Serisi'nde de benzer bir acil durum uydu bağlantı sistemi desteği Huawei tarafından sağlandı. Huawei'nin yeni cihazları, kullanıcıların acil bir durumda, güç düğmesine art arda beş kez basması durumunda acil durumda iletişime geçilecek kişilere mevcut konumları içeren bir mesaj gönderebiliyor. Apple, iPhone 14 modelleri ile birlikte akıllı telefon dünyasında yeni bir çağ başlattı. Şirketin uydu bağlantılı acil durum sistemi şimdi ise diğer telefonlara geliyor. Peki siz acil durum uydu bağlantısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleriyle, hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı dışında olduğunuz istisnai durumlarda acil servislere bağlanmanıza yardımcı olabilecek acil durum uydu bağlantı sistemini kullanıma sundu. Kullanıma sunulduktan sonra birçok acil durumda işe yarayan bu özellik şimdi ise Android telefonlara geliyor.

Acil durum uydu bağlantısı Android cihazlara geliyor

Son gelen bilgilere göre acil durum uydu bağlantı sistemi Android 14 ile birlikte kademeli olarak uyumlu Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlarda kullanıma sunulacak. Pixel isimli bir Twitter hesabı tarafından paylaşılan bu bilgi resmi olmasa bile bu sayfa daha önce de doğru sızıntılarla karşımıza çıkmıştı.

Satellite SMS, Android 14 — Pixel #TeamPixel (@GooglePixelFC) July 20, 2023

Diğer yandan sunulacak yeni özelliğin donanım tabanlı olduğu için her Android 14 telefonda bu özellik kullanılamayacak. Dolayısıyla ileri düzey uydu bağlantılı acil durum sisteminin özelliğine sahip bazı Android cihazların bu acil durum sistemine kavuşacağını söyleyelim.

Huawei Mate X3 uydu bağlantı sistemi ile fark yaratacak!

Şu anda, Android 14'in genel kullanıma sunulma tarihi konusunda resmi bir açıklama yok. Google'ın yeni işletim sistemini muhtemelen bu yılın ağustos veya eylül aylarında kullanıma sunacak. Bu tarih yaklaştıkça Android 14'ün yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.

Diğer yandan geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 50, Mate 50 Pro ve ardından P60 Serisi'nde de benzer bir acil durum uydu bağlantı sistemi desteği Huawei tarafından sağlandı. Huawei'nin yeni cihazları, kullanıcıların acil bir durumda, güç düğmesine art arda beş kez basması durumunda acil durumda iletişime geçilecek kişilere mevcut konumları içeren bir mesaj gönderebiliyor.

Apple, iPhone 14 modelleri ile birlikte akıllı telefon dünyasında yeni bir çağ başlattı. Şirketin uydu bağlantılı acil durum sistemi şimdi ise diğer telefonlara geliyor. Peki siz acil durum uydu bağlantısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.