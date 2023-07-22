Amazon, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yeni bir uydu işleme tesisinin yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Project Kuiper, geleneksel internet ve iletişim seçeneklerinin yetersiz olduğu alanlara uydu geniş bant sağlamayı hedefliyor. Şirket, kırsal kesimdeki kullanıcılara kesintisiz geniş bant kapsama alanı sağlamak için 3236 uydudan oluşan bir takımyıldız oluşturmayı planlıyor.

Amazon'un Starlink rakibi Project Kuiper, kalkışa yaklaşıyor. Şirket bugün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde 120 milyon dolarlık yeni bir uydu işleme tesisinin yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Amazon, ilk uydularını "önümüzdeki aylarda" fırlatmayı planlıyor, ardından gelecek yıl ilk müşterilerini de alma peşinde. Peki Amazon'un bu uydu interneti projesi neyi hedefliyor?

Project Kuiper uydu interneti projesi Starlink'in en büyük rakibi!

Elon Musk'ın Starlink'i gibi, Project Kuiper de "geleneksel internet ve iletişim seçenekleri tarafından hizmet verilmeyen veya yetersiz hizmet verilen" alanlara hızlı ve uygun maliyetli uydu geniş bant sağlamayı hedefliyor. Project Kuiper, 2018'de girişimlere başladı. Ardından iki yıl sonra FCC uydu lisansı aldı. Şimdi de projenin sonlarına yaklaşılıyor ve kalkış için hazırlanılıyor.

Şirket, kırsal kesimdeki kullanıcılara kesintisiz geniş bant kapsama alanı sağlamak için 3236 uydudan oluşan bir takımyıldız oluşturmayı planlıyor. Amazon henüz tüketici fiyatlandırmasını açıklamadı, ancak "uygun fiyat, Kuiper Projesi'nin temel ilkesidir" diyerek bütçe dostu planlara işaret ediyor. Şirket ayrıca birden fazla hız / fiyatlandırma seçeneği sunmayı planlıyor.

Kuiper'in uyduları, 2023'ün sonuna kadar Kirkland, Washington'daki yeni bir "son teknoloji üretim tesisinde" monte edilecek. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki yeni uydu işleme tesisi, uydu sevkiyatlarını alacak ve ticari dağıtımlarından önce son hazırlıkları yapacak. Amazon şu ana kadar Blue Origin, Arianespace ve United Launch Alliance (ULA) onayıyla güvenli denemeler yaptığını söylüyor.

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Projede çalışan çoğu birim, Florida'nın yeni işleme tesisinin yakınındaki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda konuşlanacak. Amazon, Project Kuiper için beklenen istihdam yaratımını gerçekleştirdiğini söyledi. Öyle ki proje için halihazırda 1.400'den fazla kişinin üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirketin bu girişiminin ilerleyen zamanlarda Alabama, Florida ve Colorado gibi eyaletlerde binlerce tedarikçiyi ve yüksek vasıflı işi desteklemesi bekleniyor.

Peki siz Amazon'un uydu internet projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.