Samsung başta olmak üzere Android telefonlarda karşılaştığımız ağda kayıtlı değil hatası oldukça can sıkıyor. Bu hata meydana geldiği zaman kullandığımız telefon, hiçbir işlevi olmayan boş kutular haline geliyor. Birden çok nedeni bulunan bu hata, gerekli adımlar doğru uygulandığı zaman basit bir şekilde çözülebiliyor. Peki arama ve mesajlaşmayı devre dışı bırakan ağda kayıtlı değil hatası nasıl çözülür? Yazımızda anlattık.

Ağda kayıtlı değil hatası neden olur?

Bu hata ilk meydana geldiği zaman kullanıcılar vakit kaybetmeden bir teknik servisin yolunu tutuyor. Ancak bu sorun genellikle basit nedenlerden dolayı kaynaklanabiliyor. Bunlar;

– SIM Kartın yanlış konumlandırılması

– Telefonda yaşanan ağ sorunları

– Akıllı telefonlarda yaşanan yazılım hataları

– Yanlış şebeke seçimi

– SIM Kart arızası

Minecraft nasıl dünyanın en çok satan oyunu oldu?

Yukarıdaki nedenlerden ağda kayıtlı değil hatasını alma ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle aşağıda vereceğimiz çözüm yollarını eksiksiz bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Eğer tüm adımları eksiksiz uygularsanız hatayı ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak sorun çözülmezse, o zaman daha büyük bir sorun var demektir.

Ağ ayarlarını sıfırlayın

Genellikle ağ ayarlarını sıfırlamak, yaşanan hatayı ortadan kaldırıyor. Bunun için;

– Ayarlar bölümüne gidin

– Yedekle ve sıfırla sekmesine tıklayın

– Ağ ayarlarını sıfırla seçeneğine tıklayın

– Onay vererek işlemi tamamlayın.

Operatörünüzü manuel olarak seçin

Ağda kayıtlı değil hatasının en büyük nedenlerinden biri de operatörün yanlış seçilmesi olabilir. Bu nedenle sorunu çözmek için operatörünüzü manuel olarak seçmeniz gerekebilir. Bunun için;

– Ayarlar bölümüne gidin

– Kablosuz bağlantı ve diğer ağlar sekmesine tıklayın

– Mobil ağ seçeneğine tıklayın

– Operatör bölümüne giriş yapın

– Bu bölümde cihazınız operatör araması yapacaktır. Buradan hizmet aldığınız operatörü seçin.

– "Ağ kayıt edildi" yazısı karşınıza çıktıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Telefonu güvenli mod ile başlatın

Bu hatanın nedenlerinden biri de üçüncü parti uygulamalar veya zararlı yazılımlar olabilir. Bunu anlamanın en basit yolu ise cihazınızı güvenli mod ile başlatmaktır. Her modelin güvenli mod ile başlatmak için farklı tuş kombinasyonları vardır. Bu nedenle telefonunuzun marka ve modelini Google'a yazarak güvenli mod için gerekli tuş kombinasyonlarını bulabilirsiniz.

Güvenli mod, telefonun orijinal uygulamaları haricindeki tüm uygulamaları üçüncü parti uygulamalar olarak algılar. Daha sonra bu uygulamaları devre dışı bırakarak telefonu başlatır. Cihazınızı güvenli mod ile başlattıktan sonra herhangi bir hata ile karşılaşmazsanız, sorunun nedeni büyük ihtimalle üçüncü parti uygulamalarda saklıdır.

Cihazınıza flashlama yaptırın

Eğer yukarıdaki adımları uyguladığınız halde sorun çözülmüyorsa Android cihazınıza flashlama yaptırabilirsiniz. Flashlama, ROOT yetkisine sahip Android cihazlarda Recovery Menüsünü kullanarak ROMları cihazınıza yükleme yükleme anlamına gelir. Yani işletim sistemi dosyalarını silinerek yeniden yazılması işlemidir.

Bu işlemi, flashlama işinden anlayan birisinin yapması daha sağlıklı olacaktır. Aksine hiçbir bilginiz olmadığı halde bu işe kalkışırsanız, yapacağınız en ufak bir hata cihazınızı kullanılamaz hale getirecektir.

IMEI numaranız klonlanmış olabilir

Birçok kullanıcının müzdarip olduğu IMEI klonlanma sorunu maalesef telefonunuzu kullanılamaz hale getiriyor. Bir nevi telefonların kimlik numarası yerine geçen IMEI, 15 haneli sayıları içeren bir kod. Ancak bazen telefonunuzun kimlik numarası, bazı kişiler tarafından kopyalanabiliyor.

Bunu anlamanın en kolay yolu ise e-Devlet üzerinden kontrol etmek. Bu hizmet mobil cihazınızın yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini ve kayıp/çalıntı olup olmadığını, cihazınıza ait IMEI numarasını sorgulatarak öğrenmenize imkan tanıyor. Bunun için ilk önce IMEI numaranızı öğrenmeniz gerekiyor. IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz. Daha sonra buradan IMEI sorgulama ekranına giderek IMEI numaranızı sorgulatabilirsiniz.

Eğer IMEI numarası gerçekten klonlanmış ise cihazınız gerekli ağ bağlantılarını yapamaz ve ağda kayıtlı değil hatası ortaya çıkar. Böyle bir durum ile karşılaştığınız zaman yapmanız gereken ilk şey, cihazın kutu ve faturası ile ürünü satın aldığınız yere başvurmak olmalıdır. Burada satıcı firma, sizden gerekli belgeleri aldıktan sonra üretici firma ile iletişime geçerek teyit alır. Daha sonra ülkemizde hizmet veren Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ile telefonunuz GSM numaranıza tanımlanır. Daha sonra telefonunuzu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Bu nedenle bir telefon satın alırken, kesinlikle kutu, fatura ve garanti gibi belgeleri de almanız gerekiyor. Sıfır bir ürün satın alırken herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ancak ikinci el bir ürün satın alırken bu detaylara kesinlikle dikkat etmek gerekiyor.