Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş
İstanbul merkezli soruşturmada, erişim engeli bulunan OnlyFans platformuna IP değişikliğiyle girerek ücretli içerik yönlendirmesi yaptıkları iddia edilen fenomenler hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alınırken gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen Burçin Erol'un Endonezya'nın Bali adasından paylaşım yaptığı görüldü.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, OnlyFans platformunda 'Suç Gelirlerini Aklama' ve 'Müstehcenlik' suçları kapsamında operasyon başlattı.
- Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı ve Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ile Serpil Cansız'ın yurt dışında olduğu tespit edildi.
- Burçin Erol, Endonezya'nın Bali adasından sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında çalışma başlattı.
ERİŞİM ENGELİNE RAĞMEN PLATFORMA YÖNLENDİRDİLER
Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023'te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiğini tespit etti. Ayrıca etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişlerin teşvik edildiği kaydedildi.
16 GÖZALTI VAR, BAZI İSİMLER YURT DIŞINDA
Soruşturma kapsamında bazı OnlyFans içerik üreticilerine operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alınırken Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.
BURÇİN EROL BALİ'DEN PAYLAŞIM YAPTI
Yurt dışında olduğu tespit edilen Burçin Erol, Endonezya'nın Bali adasından paylaşımlar yapmaya devam ettiği görüldü.