Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında çalışma başlattı.

ERİŞİM ENGELİNE RAĞMEN PLATFORMA YÖNLENDİRDİLER

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023'te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiğini tespit etti. Ayrıca etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişlerin teşvik edildiği kaydedildi.

16 GÖZALTI VAR, BAZI İSİMLER YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında bazı OnlyFans içerik üreticilerine operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alınırken Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.

Burçin Erol

BURÇİN EROL BALİ'DEN PAYLAŞIM YAPTI

Yurt dışında olduğu tespit edilen Burçin Erol, Endonezya'nın Bali adasından paylaşımlar yapmaya devam ettiği görüldü.

Burçin Erol'un son paylaşımları