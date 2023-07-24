Adana'da Güneş Paneli Üretimi Yapan Bakırlar Enerji, Yerli Hücre Üretimi ve Top-CON Teknolojisine Geçiş Yapmayı Hedefliyor

Adana'da faaliyet gösteren Bakırlar Enerji, güneş paneli üretimine başlayarak Türkiye'nin milli enerji hamlesine katkı sunmayı amaçlıyor. Firma, yıllık 240 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak 600 megavatlık güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, yerli hücre üretimi ve Top-CON teknolojisine geçiş için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da 24 bin metrekarelik alanda güneş paneli üretimi yapan Bakırlar Enerji, yerli hücre üretimi ve Top-CON teknolojisine geçiş yapmayı hedefliyor.

Türkiye'nin milli enerji hamlesine katkı sunmak için Adana'da faaliyet gösteren Bakırlar Enerji, güneş paneli üretimine başladı. Adana Hacı Sabancı OSB'deki üretim tesisi kurulumu için Çinli bir firmayla anlaşma sağlayıp kısa zamanda yatırımı hayata geçiren firma şu anda yıllık 240 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak 600 megavatlık güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor.

Üretimde half-cut teknolojisi ve kompleks stringer makineleri kullanan firma, panel çerçeveleme işlemleri silikon kullanarak yapıyor. Şirket, tek yüzlü ve çift yüzlü paneller üretirken çift yüzlü panellerde şeffaf backsheet kullanarak daha hafif ve maliyeti daha düşük paneller üretiyor. AR-GE ekibiyle birlikte enerji sektörünü yakından takip eden Bakırlar Enerji, üretim kapasitesini 1.2 GWh'e çıkarmayı hedefliyor.

Bakırlar Enerji ayrıca yerli hücre üretimi ve Top-CON teknolojisine geçiş içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bakırlar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bakır, "Klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller, proje içerisinde daha az panel sayısına ihtiyaç duyulduğu için bakım ve temizlik masraflarından da tasarruf imkanı ve kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek verimi sayesinde dünya genelindeki yeni güneş enerjisi santrallerinde kullanılan TOPCON paneller; AB ülkeleri ile ABD gibi güneş enerjisi kültürünün gelişmiş olduğu coğrafyalarda öncelikli olarak tercih ediliyor" diye konuştu.

Dünyadaki teknoloji trendlerini yakından izlediklerini anlatan Bakır, "Yerli hücre üretimi konusunda da iddialıyız. AR-GE çalışmalarımız bu noktada sürüyor. Ham madde temini ile finansal açıdan güçlüyüz. Panel üretiminde en yeni teknolojileri kullanmanın yanında dünyanın en iyi tedarikçileri ile çalışıyoruz. Şuanda yıllık üretimimiz 600 megavat ancak bunu 1.2 GWh'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor" dedi. - ADANA